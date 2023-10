Addio a Cappelli. Oggi i funerali a San Giovanni

Si celebreranno oggi, alle 15, nella Chiesa della parrocchia di San Pietro e Paolo a San Giovanni, nel quartiere Bani, i funerali di Fabio Cappelli, 52 anni (nella foto), ex calciatore di Sangiovannese e Montevarchi e altre realtà valdarnesi morto nel pomeriggio di lunedì, a seguito di un arresto cardiaco, nella vetreria che gestiva assieme al fratello minore e a un altro socio. A niente sono serviti i tentativi dei medici accorsi sul posto per tentare di farlo rimanere in vita. La salma, che resterà esposta all’obitorio dell’ospedale della Gruccia fino alla tarda mattinata sarà poi portata, dopo le esequie, nel tempio crematorio di Firenze. Piero Braglia, che è stato suo allenatore in tre diverse esperienze, lo ricorda così. "Un ragazzo - afferma il tecnico del Gubbio - al quale era impossibile non volergli bene. L’ho avuto alla Rondinella, al Montevarchi e poi alla Sangiovannese e di lui ho un ricordo straordinario. Mi piange davvero il cuore, solo per il fatto che non potrò dargli oggi nemmeno l’ultimo saluto per impegni lavorativi. Non c’è tanto altro da aggiungere, solo immensa tristezza". Da calciatore ha passato sei anni nella Sangiovannese, in riva all’Arno lo portò l’attuale DG Giuseppe Morandini. "Lo presi dal Sansepolcro e con noi è rimasto fino all’annata dove perdemmo la C1 nello spareggio con la Pro Patria. Un ottimo giocatore, un uomo esemplare nello spogliatoio che si faceva ben volere da tutti. Era davvero un ragazzo eccezionale col quale ho sempre avuto un gran rapporto. Sono notizie che non vorresti mai ricevere, soprattutto per la famiglia che ha perso un pilastro davvero importante".

Massimo Bagiardi