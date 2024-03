Addetto alla saldatura per azienda orafa

1 ORAFO

Si ricerca personale per azienda orafa addetto al montaggio e alla saldatura laser. Saranno valutati anche cv senza esperienza. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede. Arezzo. Codice: AR-219898. Scadenza: 3 aprile.

1 ORAFO

Si cerca un addetto al banco con esperienza per azienda di Arezzo, produttrice di accessori metallici per la pelletteria (smerigliatura, saldatura, pulimentatura). Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Lavoro: full time, a tempo determinato. Codice: AR-219917. Scadenza: 3 marzo.

1 ORAFO

Si cerca operaio addetto alla preparazione, finitura e smagliatura, banchista addetto al montaggio e saldatura per azienda orafa di Arezzo. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Lavoro full time. Codice: AR-219572. Scadenza: 29 marzo.