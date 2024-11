Addetti ai servizi per Sei Toscana

Sei Toscana è alla ricerca di addetti ai servizi territoriali di raccolta e spazzamento. Le candidature possono essere inviate entro le 12 del 27 novembre. Sei Toscana, gestore unico dei servizi di igiene ambientale nel bacino dell’Ato Toscana Sud, è una delle più importanti e strutturate utility del panorama regionale. La società, controllata dal Gruppo Iren, svolge servizi ambientali in un territorio molto ampio, che copre oltre la metà dell’intera regione, racchiudendo 104 comuni: 35 della provincia di Arezzo, 28 della provincia di Grosseto, 35 della provincia di Siena e 6 livornesi del comprensorio della Val di Cornia. La società è interessata da un continuo percorso di crescita e sviluppo che mira ad un efficientamento dei processi aziendali e dei servizi al cittadino e, per questo, è alla ricerca di addetti ai servizi territoriali di raccolta e spazzamento da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato e full time. I candidati dovranno aver compiuto 18 anni, essere in possesso della patente B in corso di validità ed essere domiciliati nelle province in cui opera Sei Toscana (Arezzo, Grosseto, Livorno, Siena). Saranno inoltre valutati positivamente il possesso della patente C + CQC (o superiori) e l’esperienza pregressa maturata nel settore. La procedura di compilazione e invio delle domande dovrà essere effettuata entro le ore 12 di mercoledì 27 novembre.

Tutte le info sono disponibili nella sezione "Lavora con noi" del portale di Sei Toscana, all’indirizzo https://seitoscana.it/lavora-con-noi.