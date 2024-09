Un ospite speciale a Cortona. E’ Adam Clayton, bassista degli U2

Cortona (Arezzo), 22 settembre 2024 – Visita a sorpresa per le strade cortonesi di un mito della musica internazionale. Si tratta di Adam Clayton storico bassista e compositore britannico naturalizzato irlandese, membro del gruppo rock irlandese U2. Il musicista oggi era a passeggio con un gruppo di amici lungo via Nazionale, la nota Rugapiana, quando è stato riconosciuto e paparazzato da alcuni fan.

Gioviale e disponibile, si è prestato con piacere ad alcuni selfie ricordo. Per lui si tratta di un ritorno in città, probabilmente ospite di amici. La sua ultima passeggiata a Cortona risale all’aprile del 2022 quando aveva cenato all’Osteria del Teatro di Cortona posando sorridente per una foto ricordo con il padrone di casa Emiliano Rossi. Poi il pranzo in un ristorante nel centro storico della città etrusca.