Aci: “Karting in piazza 2023 ”, il rispetto delle regole salva la vita

Arezzo, 3 maggio 2023 – “Ogni anno sono solo 9 le tappe che ACI prevede sul territorio nazionale e il fatto che Arezzo, unica in Toscana, sia stata nuovamente inclusa tra queste ci riempie di orgoglio. L’Automobile Club Arezzo ha una storia gloriosa ed antica , tanto che proprio quest’anno celebra il proprio Centenario.

Anche la tradizione sportiva è molto viva ed abbiamo quindi aderito con convinzione al progetto nazionale “Karting in Piazza” che, proprio utilizzando i valori dello sport, dimostra che l’ACI ha molto da offrire anche in campo educativo. La sicurezza stradale non ha età e trasmetterla in modo divertente è un’occasione che non vogliamo lasciarci sfuggire, per essere ancora più incisivi su questi temi”.

Queste le parole del presidente dell’Automobile Club Arezzo, Bernardo Mennini nel presentare l’evento . Dopo la prima e felice esperienza di qualche anno fa, arriva dunque nuovamente a Arezzo l’evento che, anche mediante l’utilizzo degli innovativi kart elettrici, educa i ragazzi delle scuole primarie al rispetto delle regole, nello sport come nella circolazione stradale.

Farà da teatro Il Piazzale dello Stadio di Arezzo che, per due giorni, si trasformerà in un laboratorio di formazione ed educazione al rispetto delle regole per giovani e promettenti allievi. La parte teorica focalizzerà l’attenzione dei bambini sui valori dello sport e sulle nozioni fondamentali del codice della strada, della sicurezza e del rispetto delle regole in generale, nello sport come sulla strada, e li coinvolgerà attivamente quali testimoni ed ambasciatori delle 10 Regole d’oro della sicurezza stradale.

La parte pratica testerà immediatamente gli insegnamenti ricevuti: i bambini saranno invitati a districarsi su un percorso protetto, guidando un vero kart (a trazione elettrica, per enfatizzare l’attualissimo tema del rispetto dell’ambiente ). L’iniziativa, totalmente gratuita, si inserisce nelle attività di ACI Arezzo, volte a coinvolgere e sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole sul tema della sicurezza stradale e delle regole virtuose sulla strada.

La manifestazione inoltre si pone nel solco della Campagna Internazionale per la sicurezza stradale denominata “FIA Action for Road Safety” indetta dalla Federazione Internazionale dell’Automobile e che ha quali testimonials d’eccezione i piloti della Formula Uno e di altre specialità.

Ai ragazzi viene illustrato come la pratica sportiva dell’automobilismo, insegnando una superiore padronanza del mezzo e la necessità del rispetto delle regole, si traduce in una maggiore sicurezza nella normale circolazione stradale. Il programma si articola in due giornate, nelle mattinate di mercoledì 10 e giovedì 11 maggio e nel pomeriggio del giorno 10 saranno coinvolte diverse le scuole primarie che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

L’iscrizione e la partecipazione sono del tutto gratuite ed i bambini riceveranno gadgets personalizzati, tra cui l’ambito diploma di “Ambasciatore della Sicurezza Stradale”. E’ necessario infine rivolgere un particolare ringraziamento nei confronti del Comune di Arezzo che ha concesso il patrocinio.