Accordo Italia-Albania: al via la totalizzazione dei contributi

Arezzo, 3 luglio 2025 – Dal 1° luglio è ufficialmente in vigore l’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Albania che consente la totalizzazione dei contributi previdenziali versati nei due Paesi.

Un passo fondamentale per garantire un trattamento pensionistico equo e completo a migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno avuto una storia contributiva mista tra Italia e Albania. Secondo quanto previsto dall’accordo, sarà possibile sommare i periodi assicurativi maturati nei due Stati per il raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, anticipata e per altre prestazioni previdenziali.

La comunità albanese in Italia, che rappresenta la seconda per numero con circa 420.000 cittadini, potrà così beneficiare concretamente di questa nuova opportunità. La Cisl, attraverso il patronato Inas, ha avviato un progetto nazionale e internazionale per accompagnare i cittadini interessati in ogni fase del percorso.

È stato pubblicato un vademecum operativo, disponibile sul portale Inas, con tutte le indicazioni per la registrazione delle pratiche e le richieste contributive, in particolare l’estratto contributivo albanese, che verrà elaborato dalla sede Inas Cisl Albania in collaborazione con alcune sedi italiane.

Le domande dovranno essere presentate con l’apposita modulistica e inviate alla mail dedicata: [email protected]. La sede Cisl di Arezzo, in viale Michelangelo 116, è già operativa per fornire consulenze personalizzate e avviare le prime pratiche. In attesa della circolare Inps, i cittadini albanesi possono rivolgersi ai nostri sportelli per informazioni, assistenza e orientamento.

Dare voce all’accordo e promuovere la tutela sociale delle persone è oggi più che mai una priorità. La Cisl e l’Inas saranno al fianco di ogni cittadino, per far valere i propri diritti.