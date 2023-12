Acceso l’albero. Al via gli eventi

Con l’accensione dell’albero di Natale, delle luminarie in Corso Italia e l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio per far divertire grandi e piccini hanno preso ufficialmente il via, da ieri pomeriggio, le iniziative delle festività natalizie nel centro storico di San Giovanni Valdarno. Un ricco e variegato programma di eventi, del quale già un piccolo assaggio lo si è avuto la scorsa settimana con la mostra dei presepi, all’interno della Cappella dei Pellegrini della Basilica di S.Maria delle Grazie, e il mercatino delle idee speciale di Natale organizzato dalla Pro Loco e che andrà avanti fino a ridosso del Natale. Ma è da ieri che si è entrati nel clou dei festeggiamenti che si protrarranno fino alle 7 di gennaio.

Ce n’è per davvero per tutti i gusti, dagli spettacoli ai concerti, i tradizionali mercatini, le mostre, i giochi i laboratori all’interno della casa della cultura Palomar, attività varie, video mapping e uno spazio anche per lo sport con il tradizionale capodanno di corsa, giunto quest’anno alla 47esima edizione grazie al grande lavoro della sezione sangiovannese dei veterani dello sport "Ezio Bianchi". Massimo Pellegrini, presidente della Pro loco che ha curato assieme all’amministrazione, buona parte del calendario afferma: "Con l’accensione delle luminarie si è dato simbolicamente il via al nostro programma natalizio, quest’anno più che mai incentrato sulle attività per i bambini ma più in generale per le famiglie. Ci sono davvero tanti eventi, tra tutti mi preme ricordare quello di venerdì prossimo sempre Piazza Cavour con il video degli auguri al quale seguirà un apericena".

Massimo Bagiardi