Giovani esperti di turismo in città. Provengono dall’Accademia Intrecci e Luiss Business School e stanno prendendo parte al master sul in "Turismo Sostenibile". Si tratta master di primo livello i cui giovani partecipanti sono appassionati di turismo, laureati in diverse discipline e provengono da varie città italiane. Mercoledì la tappa cortonese con la visita al centro storico e al Maec guidati di Paolo Bruschetti e Sergio Angori dell’Accademia Etrusca. Poi l’incontro con le istituzioni in Comune. La coordinatrice del master Danila Mele e i partecipanti sono stati ricevuti dal sindaco Luciano Meoni e dall’assessore alla cultura Francesco Attesti "Siamo lieti di questa visita all’insegna della collaborazione fra la nostra città e queste importanti istituzioni culturali - confermano Meoni e Attesti - auspichiamo che questo rapporto possa consolidarsi".