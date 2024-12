Accademia del Poggio. Protagonista Sterpos

Primo evento culturale del mese di dicembre all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi. Protagonista sarà il professor Marco Sterpos (nella foto) che venerdì 6, alle 17:30 nella Sala Grande, presenterà il suo ultimo volume "Vittorio Alfieri. Commedie". Il nome di Alfieri è sempre stato esaltato come sommo tragico, mentre è stato ignorato o sminuito come comico. L’edizione commentata di Sterpos riscopre il valore di queste opere meno note, nelle quali emergono da una parte la vena disincantata, la critica per tutti i classici regimi di governo, dall’altra una originalissima ricerca linguistica. In particolare è importante Il Divorzio, che rappresenta la sola opera nella quale Alfieri abbia messo in scena un ambiente borghese. Con questa commedia, che è anche la sua ultima opera in assoluto, Alfieri dà il suo addio alla letteratura, esprimendo col furore creativo delle opere più riuscite la visione pessimistica del mondo e della realtà italiana in cui si trovava immerso, ma in un tono tanto vero, e naturalmente realistico, da risultare pienamente godibile ancora oggi. Dopo i saluti del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e di Lorenzo Tanzini, presidente dell’Accademia, interverrà l’autore Marco Sterpos in dialogo con Nedo Migliorini, docente e studioso. Ingresso libero, senza prenotazione. Il professor Sterpos è persona molto apprezzata in Valdarno. Uomo di grande cultura, è stato a lungo dirigente scolastico.