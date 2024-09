Accademia del Poggio. Evento di storia locale

Questo sabato all’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si terrà un evento culturale di grande interesse per gli appassionati di storia locale e medievale. Sarà infatti presentato il volume "Ser Lando di Fortino dalla Cicogna. Notariato e ascesa sociale a Firenze nel tardo Medioevo" scritto da Francesco Borghero, docente all’Università di Firenze. Il volume indaga la carriera professionale e l’ascesa sociale di ser Lando di Fortino dalla Cicogna (1345-1376), notaio valdarnese attivo, all’indomani della Peste Nera, per i maggiori enti ecclesiastici e religiosi della Toscana fiorentina. L’autore dialogherà con Lorenzo Tanzini, Presidente dell’Accademia Valdarnese del Poggio, in una conversazione che promette di far luce su una figura chiave del Valdarno nel tardo Medioevo. Il libro si focalizza sulla sua carriera di notaio e sul processo di ascesa sociale che trasformò ser Lando da semplice rappresentante della "borghesia di castello" a capostipite della famiglia Fortini, una delle famiglie che si affermò nella Firenze del XIV e XV secolo. Il libro di Borghero Poggio segue il percorso che portò ser Lando a insediarsi a Firenze, dove la sua famiglia riuscì a consolidare la propria posizione sociale. Da "gente nova" del contado, i Fortini divennero protagonisti dell’élite fiorentina grazie a esponenti illustri attivi nei settori professionale, imprenditoriale e culturale. L’iniziativa offrirà un’occasione unica per discutere non solo della figura di ser Lando e della sua famiglia, ma anche delle dinamiche sociali, politiche ed economiche del tardo Medioevo. L’incontro si terrà alle ore 17 nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio.