Abbandono dei rifiuti, a Capolona in campo le guardie giurate zoofile di agriambiente

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Continua l’odioso abbandono dei rifiuti nel territorio di Capolona con l’Amministrazione Comunale che però continua a combattere il problema come dichiara Daniele Pasqui, assessore del Comune di Capolona.

“I controlli in modo particolare in questo fine settimana si sono soffermati sul territorio che lega Castelluccio con Cafaggio, dove abbiamo avuto diverse segnalazioni di abbandono sembra strano ma tra abbandoni come copertoni d’auto e altro, tante lattine di birra e tetrapack di vino gettati sicuramente dai finestrinid elle auto, ne abbiamo recuperati un cassone di camion.

Dispiace vedere la mancanza di attenzione all’ambiente in un territorio dove ci sono tutti gli strumenti per la raccolta. Comunque , così come nelle aree di raccolta ci sono le telecamere, anche qui stiamo pensando di installare delle foto-trappole per trovare i responsabili.

Importante è la collaborazione con le guardie zoofile e dei dipendenti del Comune a cui va il nostro grazie come Amministrazione per contrastare gli abbandoni” Il Sindaco di Capolona, Mario Francesconi ribadisce: “Siamo stati uno dei comuni nel 2023 con la raccolta più alta in tutto il territorio dell'Ato Toscana Sud, quindi Arezzo Siena Grosseto, con quasi il 79% di raccolta differenziata.

Questo ci rende onore e rende onore ai cittadini, dimostrazione che sono bene istruiti e fanno una buona raccolta differenziata. Dispiace purtroppo poi vedere, lungo le strade, ben visibili a chi ci passa a piedi in bicicletta ma anche in auto, compresi i turisti ospiti negli agriturismi, situazioni come quella che è stata riscontrata nella strada per Cafaggio.

“Controlli e recupero informazioni avvengono attraverso la Polizia Municipale e anche l’operato delle Guardie Giurate Zoofile a cui si è affidata da tempo l’Amministrazione Comunale di Capolona con una convenzione, come conferma il responsabile Gaetano Luca Tripepi.

“Noi siamo stati chiamati per controlli che possano portare ad individuare chi compie gli abbandoni, ricordando che con questi atti oggi si va sul penale. Quindi noi, in base a quello che è stato raccolto, faremo le dovute verifiche per riuscire a risalire a chi ha compiuto il fatto, forse anche inconsapevolmente senza essere a conoscenza delle normative sull’inquinamento ambientale.

Comunque anche noi, come l’Amministrazione Comunale stiamo cercando di sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da tenere, un grazie alle tante persone che ci chiedono chiarimenti e che trovano in noi la massima disponibilità nel dare informazioni”.