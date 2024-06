A tu per tu con Papa Francesco. L’incontro delle donne di Andos

"Doveva essere una normale udienza del Papa, con al più un veloce saluto a distanza al di là delle transenne ed invece è diventato un incontro indimenticabile e inaspettato". Raccontano così una giornata che rimarrà per sempre impressa nella loro mente le referenti dell’Associazione "Andos Valdarno Odv", formata da donne operate al seno. Erano partite per Roma pensando di poter ricevere un gesto di saluto da lontano e al contrario hanno percepito de visu l’affetto e la vicinanza del Santo Padre che, come spesso accade, ha ribaltato il protocollo e deciso di incontrare quella delegazione con indosso le magliette rosa simbolo dell’organizzazione di volontariato. A ripercorrere un momento speciale è la presidente Sabrina Cellai: "Avevamo dei comuni biglietti per assistere all’udienza generale in piazza San Pietro. Al termine della sessione settimanale con i fedeli il Papa avrebbe salutato sul sagrato della Basilica chi aveva il permesso di avvicinarlo personalmente. Noi invece aspettavamo impazienti che facesse il consueto percorso sulla macchina scoperta". Una speranza purtroppo vana perché il personale di sicurezza aveva riferito alle valdarnesi che non ci sarebbe stato il classico giro sulla papamobile. Palpabile la delusione del gruppo che aveva anche portato in dono al successore di Pietro una t-shirt, ovviamente di colore rosa, con una dedica personalizzata. Non rimaneva che chiedere agli addetti del Vaticano almeno di recapitare il regalo a Bergoglio e così è avvenuto. Era l’ultimo atto? No, perché da persone tenaci e combattive quali sono, le "ragazze" hanno atteso che terminassero i saluti previsti, continuando nel frattempo a chiamare a gran voce il pontefice, e il risultato finale non poteva essere più emozionante. Forse i cori o forse la maglia hanno incuriosito Francesco che ha chiesto di conoscere quelle donne con la maglietta rosa. "Ci hanno quindi accompagnato sul sagrato di San Pietro – conclude Cellai - e con grande commozione di tutte noi abbiamo avuto modo di incontrarlo direttamente e soprattutto di parlarci faccia a faccia per alcuni lunghissimi minuti". Emozione condivisa da Simona Scali, direttrice dell’Uosd di Oncologia del Valdarno e fondatrice di Andos che ha spiegato al pontefice l’attività dell’associazione: "Personalmente ho affidato le pazienti alle sue preghiere promettendo di pregare per lui, come richiede sempre". Tutte hanno scambiato qualche parola con il Papa e non sono mancate lacrime di felicità per un meraviglioso fuori programma che non sarà mai dimenticato da chi l’ha vissuto.