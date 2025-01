A Tortaia il nuovo "Sportello vicino a te". Lo spazio comune contro il disagio sociale

AREZZONasce "Lo Sportello vicino a te". Uno sportello di ascolto che aprirà lunedì 13 al Cas Tortaia. Un luogo per offrire supporto al disagio sociale conseguenza di violenze, dipendenze, solitudine, fragilità economica, difficoltà di accesso agli strumenti di tutela sociale esistenti ed ai canali già a disposizione per affrontare momenti complicati; una iniziativa promossa dall’organizzazione di volontariato della sezione di Arezzo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato con il patrocinio del Comune. Il progetto si pone come obiettivo quello di fornire, grazie a professionalità in ambito psicologico e legale ed esperte nell’ascolto e nell’orientamento, un servizio di consulenza e supporto al fine di valutare, orientare ed eventualmente consigliare un corretto invio ai servizi territoriali di riferimento. Lo sportello intende inoltre favorire l’individuazione dei segnali di allarme riconducibili ad una violenza di genere, indirizzando ed accompagnando emotivamente le persone coinvolte verso le istituzioni competenti ad intervenire per prevenire e scongiurare ulteriori conseguenze. I dati e gli indicatori evidenziano in modo chiaro un crescente disagio sociale. Le cause sono note, dalla fragilità economica, che condiziona e ostacola pesantemente il raggiungimento di un accettabile livello di benessere per una sempre più ampia fascia della popolazione, all’emarginazione sociale, alla difficoltà di far fronte a più complessi fabbisogni personali. Il disagio può trovare spazio anche nella difficoltà di accesso agli strumenti di informazione, di tutela sociale e di conoscenza dei canali a disposizione per affrontare i momenti complicati che possono essere incontrati ogni giorno.