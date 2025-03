A San Giovanni uno sportello per la comunità dominicana

Arezzo, 28 marzo 2025 – Un importante passo verso l'inclusione e il supporto delle comunità straniere è stato compiuto a San Giovanni Valdarno, grazie all'iniziativa promossa da Alleanza Verdi Sinistra. È stato infatti aperto il primo sportello amico in tutta la Provincia di Arezzo, dedicato alla numerosa comunità dominicana che risiede nel Valdarno e nell'intera provincia. La Consigliera di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Bron, ha espresso con soddisfazione il successo di questa proposta, sottolineando l'importanza di offrire una rete di supporto per chi vive e lavora nel nostro territorio, ma si trova a dover affrontare difficoltà legate alla burocrazia e all'integrazione. “Un'opportunità fondamentale - ha detto Francesca Bron - per coloro che fino ad oggi non avevano accesso ad un punto di riferimento per svolgere pratiche burocratiche”.

Lo sportello, che si trova presso il Comune di San Giovanni Valdarno in Via Giuseppe Garibaldi 43, sarà quindi un punto di supporto per tutte le persone della comunità dominicana che necessitano di aiuto nella gestione di documenti, moduli e pratiche amministrative, come quelle per l'acquisto di beni o l'accesso a servizi.