A San Giovanni pulizia straordinaria dei parcheggi

Arezzo, 31 luglio 2023 – A San Giovanni Valdarno proseguono anche questo mese di agosto gli spazzamenti straordinari e gli interventi di cura del verde pubblico in alcuni parcheggi cittadini. Dopo la pulizia a luglio delle aree di sosta di via Bolzano, di viale Giotto, del Porcellino, di quello in piazza don Marino Papi a Ponte alle Forche e di via Mannozzi, domani, martedì 1° agosto sarà effettuato lo spazzamento e la manutenzione del verde dei parcheggi di via 2 giugno e via Mannozzi.

Dalle ore 6 di mattina e fino alla conclusione delle opere, le aree rimarranno chiuse e non sarà possibile lasciare le auto in sosta. Si prosegue poi venerdì 11 agosto con il parcheggio di via Vetri Vecchi, dietro la stazione ferroviaria e quello del sottopasso della Basilica; dalle 6 sarà interdetto l’accesso ai veicoli per interventi di manutenzione del verde e pulizia straordinaria. Si effettuerà poi, con la stessa modalità, l’intervento nel parcheggio retro stazione ferroviaria venerdì 18 agosto. Ultima operazione del mese giovedì 24 agosto con l’area sosta di fronte al palazzetto dello sport di via Genova. Anche in questo caso i posteggi saranno chiusi dalla mattina alle 6 fino alle ore 14 del pomeriggio per permettere agli operatori di Sei Toscana di effettuare la pulizia straordinaria dell’area e alla ditta Agrimen di procedere con la manutenzione del verde