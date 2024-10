A San Giovanni iniziativa per gli anziani con Alzheimer

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sabato prossimo a San Giovanni ripartono gli appuntamenti rivolti agli anziani con Alzheimer e decadimento cognitivo e a chi se ne prende cura presso il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio. Iniziativa nata nella convinzione che l’incontro con l’arte, la storia e la cultura sia portatore di un benessere profondo e di un significato che ancora oggi si fatica a definire e misurare. L'evento è frutto della sinergia tra il Comune e MUS.E, in collaborazione con il sistema Musei Toscani per l'Alzheimer, nell'ottica di rendere i musei sempre più accessibili ai “pubblici speciali” che desiderano frequentarli, viverli, capirli. Fra questi un’attenzione speciale è riservata agli anziani con fragilità. “Storie da museo”, questo è il titolo dell'iniziativa sangiovannese.

La demenza e l’Alzheimer sono condizioni che coinvolgono la persona e la sua famiglia e per loro l’ambiente fisico e relazionale sono determinanti per la possibilità di mantenere una buona qualità di vita. In virtù del loro rapporto privilegiato con il territorio, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio si offrono come ideali luoghi per coloro che nel Valdarno sono nati e hanno vissuto: gli appuntamenti infatti si svolgeranno nei musei, dando la possibilità di fruire delle opere d’arte e approfondendo la storia della città, del territorio e del paesaggio dal Medioevo a noi. L’appuntamento di presentazione in programma sabato 19 ottobre alle ore 16 è rivolto ai familiari e ai caregivers, che potranno così conoscere meglio dettagli e modalità degli incontri proposti e incontrare il team del museo.

A questo incontro seguiranno tre incontri: 26 ottobre, 9 novembre, 23 novembre alle ore 16.. Il 14 dicembre, sempre alle 16, è previsto un piccolo momento di festa conclusiva. Gli appuntamenti saranno condotti da mediatori Mus.e affiancati da operatori e educatori geriatrici specializzati, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio nell’arte e nella storia, dove le opere riprenderanno vita grazie ad una narrazione condivisa e ispireranno momenti artistici e creativi. La partecipazione ad ogni incontro è gratuita ma, dati i posti limitati, è necessario prenotarsi chiamando il numero 055 9126213 o scrivendo a [email protected]. Una iniziativa di grande interesse che ha anche importanti risvolti sociali.