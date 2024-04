A San Giovanni inaugurato “Il Percorso della Costituzione”

Arezzo, 24 aprile 2024 – A San Giovanni è realtà il "Percorso della Costituzione", inaugurato nei giorni scorsi, nell'imminenza di una ricorrenza cara a tutti gli italiani, quella del 25 aprile. Si tratta di 40 pannelli che, snodandosi lungo il parco Falcone e Borsellino (tra la Coop e viale Gramsci), raccontano a chi li osserva gli articoli più importanti della legge alla base della nostra Repubblica, tramite il testo e un'illustrazione rappresentativa. Un percorso presente da anni a Barbiana, alla scuola di Don Milani, e che è stato replicato per la prima volta con la collaborazione della Fondazione Don Milani. L'idea è stata partorita dall'associazione Progetto Cittadini Attivi, in collaborazione con l'amministrazione comunale, che ha provveduto al progetto, alla realizzazione e al montaggio dell'opera. Importante il contributo di Banca Valdarno.

Il progetto si colloca nell’ambito dell’iniziativa “I Care- Costituzione” realizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. All’evento di inaugurazione, ospitato all'interno dei Giardini di Epicuro dei Licei Giovanni da San Giovanni, hanno partecipato la dirigente scolastica Lucia Bacci con i suoi collaboratori, gli insegnanti e gli studenti dei Licei Sgv, dell’Isis Valdarno, dell’IC Masaccio e dell’IC Marconi. In rappresentanza del Comune di San Giovanni erano presenti il sindaco e l'assessore all’istruzione, nonché Gianfranco Donato, presidente della Banca del Valdarno e il numero uno della Fondazione Don Milani- Barbiana Pandolfini. Particolare attenzione è stata riservata all'articolo 118, l'unico "anomalo" in mezzo ai primi 54 della Carta, rappresentati negli altri pannelli. Un articolo che tratta di sussidiarietà ed amministrazione condivisa e che è stato di ispirazione per la nascita del Progetto Cittadini Attivi. Per questo si è voluto aggiungerlo al percorso originale creato a Barbiana.

“È stato più impegnativo di quanto si possa pensare realizzare questo progetto perché cercavamo il giusto connubio per l’inserimento dei pannelli nel contesto del parco cittadino - hanno spiegato i rappresentanti di Cittadini Attivi - volevamo che fosse elegante ma allo stesso tempo il più ecosostenibile possibile. Ed è grazie alle idee ed alla manodopera prestata dai nostri soci che siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo". La presidente Stoppioni ha espresso quindi grande soddisfazione nel vedere realizzato un progetto si cui ognuno da fornito un contributo. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: un parco pulito, una panchina restaurata, un graffito cancellato da un muro, la felicità sul volto di un bambino durante una festa cittadina ..."Mi piacerebbe che ogni sangiovannese potesse provare almeno una volta queste emozioni, pertanto vi invito a chiamarci per partecipare alle nostre iniziative!”

L'idea dei promotori è che possa servire da luogo di conoscenza e istruzione, soprattutto per le nuove generazioni. Sia per gli studenti condotti dagli insegnanti a fare lezione sul campo, che per i bambini accompagnati da genitori e nonni. Ma anche per tutti coloro che vogliano ripercorrere, immersi nel verde, i principi fondanti della società in cui viviamo. “La nostra associazione lavora ormai da anni sul territorio per ricreare ed arricchire il tessuto sociale e tutelare i beni comuni ed è proprio su questa linea che intende continuare a progettare e realizzare iniziative con i cittadini, le aziende, le associazioni, le istituzioni e gli enti scolastici di ogni ordine e grado - ha concluso il direttivo di Cittadini Attivi - La nostra rete di collaborazione continua ad allagarsi nell’ottica di analizzare i bisogni del territorio e progettare azioni e iniziative che sempre più rispecchino e attirino le persone verso la cittadinanza attiva. Già dal prossimo fine settimana saremo di nuovo sul campo con una camminata di pulizia in collaborazione con il branco "Oltre il Fiume" del Gruppo Scout San Giovanni Valdarno 1, aperta a tutti coloro che vogliano venire a conoscere le nostre attività; la prima di tante iniziative formative che si svolgeranno nel parco e in tutto il territorio e, ci auguriamo, anche oltre".