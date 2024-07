A San Giovanni arriva l'ecoscambio on line

Arezzo, 24 luglio 2024 – L'obiettivo è quello di favorire la cultura del riutilizzo di beni che non hanno ancora completato il loro ciclo di vita. A San Giovanni arriva l'ecoscambio online, un progetto attivato dal comune in collaborazione con Sei Toscana che punta anche a ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento. La procedura è semplice: sul portale internet di Sei Toscana, all'interno della pagina del comune di San Giovanni Valdarno, è presente una Sezione dedicata dove i cittadini residenti nel comune, previa registrazione, potranno sia caricare la foto ei dettagli del bene di cui Si intendono disfarsi, sia consultare e, nel caso, fare richiesta di un oggetto già presente nel database.

Cliccando il pulsante “Mi interessa” presente nella pagina di ogni oggetto, saranno messi in contatto sia la persona che ha messo a disposizione il bene, sia chi è interessato a prenderlo, per definire le tempistiche e modalità di ritiro. Sei Toscana monitorerà lo scambio per avere conferma che sia andato a buon fine: se entrambi gli utenti confermeranno il ritiro, l'annuncio sarà cancellato, in caso contrario il bene rimarrà in elenco a disposizione di altre persone. Anche il servizio Ecoscambio online, come il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta di Ponte alle Forche, permetterà ai cittadini di San Giovanni Valdarno di accumulare i cosiddetti “ecopunti”.