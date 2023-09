A San Francesco. Tutte le donne di Shakespeare

Un luogo straordinario attende il pubblico di Le Donne di Shakespeare. Il prossimo appuntamento teatrale dell’associazione culturale rumorBianc(O), in calendario stasera, si svolgerà alla Basilica di San Francesco ad Arezzo. La cornice questa volta è la manifestazione 5 anni, 5 giorni – Eventi in ricordo di Filippo e Piero, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Un evento che gode del patrocinio e del contributo di Regione Toscana e Comune di Anghiari, del patrocinio del Comune di Arezzo e del contributo di Fondazione Arezzo Intour, realizzato con la collaborazione di Fondazione Guido d’Arezzo, Misericordie di Arezzo e Anghiari, Officine della Cultura e Musei di Arezzo. Questa sera gli spettatori faranno la conoscenza di alcuni dei più celebri personaggi femminili del Bardo, riadattati in chiave moderna dalla drammaturgia originale di Camilla Mattiuzzo. Le due repliche sono in programma per le 20 e 21:30, una di seguito all’altra (prenotazione obbligatoria causa posti limitati 05751696256). Un’esuberante fool scespiriana Carlotta Mangione, prenderà per mano i partecipanti fin dall’inizio nel percorso teatrale, guidandoli da un angolo all’altro dell’affascinante basilica custode del ciclo di affreschi della Leggenda della Vera Croce. Sotto le volte eccezionali dipinte da Piero della Francesca, Ofelia (Chiara Cappelli), Lady Macbeth (Alessandra Bedino), Desdemona (Elena Ferri) e Giulietta (Giulia Rupi) li accompagneranno nell’esplorazione di tematiche legate all’essere donne nella contemporaneità, approfondendo in particolare il rapporto con la società e con l’universo maschile. Le pareti della chiesa accoglieranno come vere e proprie quinte teatrali la musica dal vivo della violinista Elena Rocchini e una riflessione a tutto tondo sulle questioni esistenziali della nostra epoca.

"È l’ennesima replica, ma per noi portare in scena questo spettacolo rimane importante come la prima – dicE Chiara Renzi, presidente di rumorBianc(O) – Siamo convinti che lo sia anche per il nostro pubblico, che continua a rispondere con grande entusiasmo. Esprimere il nostro messaggio in un posto spettacolare come la Basilica di San Francesco, poi, sarà un’emozione unica".