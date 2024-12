A Patrizia Pazzi il primo premio dell’accademia casentinese

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Ennesimo riconoscimento per la poetessa e scrittrice Patrizia Fazzi. A lei è andato il Primo premio del VII Concorso Nazionale di Poesia Inedita organizzato dall’Accademia Casentinese, illustre istituzione culturale che ha sede a Borgo alla Collina (Ar).

La cerimonia di Premiazione si è svolta quest’anno nella Sala del Consiglio Comunale di Castel San Niccolò, alla presenza del Presidente dell’Accademia Claudio Santori e della Presidente di giuria Cristiana Vettori, docente universitaria e scrittrice, figlia del grande scrittore Vittorio Vettori, socio fondatore dell’Accademia stessa.

Ad aprire la cerimonia il Sindaco della cittadina casentinese, Antonio Fani, in anni lontani ex alunno di Patrizia Fazzi al Liceo Scientifico di Poppi e che ha ricordato con emozione gli insegnamenti ricevuti.

La poesia vincitrice, premiata con 300.00, si intitola “Testamento” e nella motivazione si legge che il testo, “intenso e vibrante”, “traccia una linea di continuità tra le generazioni, attraverso la “cura” delle relazioni umane che rende possibile trasmettere il valore della vita e degli affetti.

Il linguaggio poetico si avvale di una forte carica simbolica grazie alla metafora della pianta che cresce e si espande dal bulbo tenero fino all’albero maturo, per tornare alla consapevolezza delle radici e della gemma che si schiude alla vita.”

L’autrice ha ringraziato la Giuria e sottolineato i forti legami personali con il Casentino sia per i trascorsi didattici a Bibbiena e Poppi sia per i numerosi allievi provenienti da questa vallata e il ricordo di Vittorio vettori, uno dei primi estimatori dei suoi versi fin dal 1998. Patrizia Fazzi aveva ottenuto il Primo premio in questo concorso anche nel 2019 con la poesia “Il tempo che trasforma”, che ha dato poi titolo alla sua raccolta di versi pubblicata nel 2020 e ben accolta da pubblico e critica.

Un buon auspicio anche per una prossima silloge della ormai affermata poetessa aretina, autrice di numerose pubblicazioni di carattere non solo poetico ma anche storico-artistico e critico, per le quali nel 2014 ha ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica.