Stato della viabilità cittadina. Discussione in consiglio comunale a San Giovanni

Arezzo, 07 maggio 2025 – Il gruppo consiliare "San Giovanni Civica" ha presentato nel corso dell'ultimo consiglio comunale, una interrogazione al sindaco e alla giunta sollevando il tema dello stato attuale della viabilità cittadina. Un argomento sempre attuale. Al centro del documento, firmato dai consiglieri Lisa Vannelli, Stella Scarnicci, Gianna Camiciottoli, Marco Meacci e Nicola Coppola, la condizione critica in cui versano numerose strade del territorio comunale. Il documento si muove da una premessa. "I disagi riscontrati da cittadini e automobilisti sono in aumento, a causa di dissesti, buche e irregolarità del manto stradale che minano la sicurezza e danneggiano i veicoli - ha detto il consigliere Marco Meacci illustrando l'interrogatorio - Una situazione che ha generato numerose segnalazioni da parte di residenti e utenti della strada, preoccupati per il progressivo deterioramento delle condizioni della rete viaria."

Il gruppo consiliare sottolinea come appaia evidente una carenza di interventi di manutenzione ordinaria, soprattutto sulle arterie più trafficate o esposte al degrado. A ciò si aggiunge una mancanza di pianificazione degli interventi puntuali, che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione e comportare un aumento dei costi futuri di ripristino, oltre a mettere a rischio la sicurezza pubblica. Da qui le richieste rivolte all'amministrazione comunale. E' stato chiesto innanzitutto se esiste un cronoprogramma aggiornato degli interventi di manutenzione ordinaria. Se si, i consiglieri chiedono che ne vengano illustrati i contenuti nel dettaglio, indicando i criteri utilizzati per definire le priorità di intervento, le aree attualmente incluse nella programmazione, le tempistiche previste e la frequenza con cui il cronoprogramma viene aggiornato.