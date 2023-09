A Novara per il riscatto dopo la falsa partenza: Pro Patria a Busto Arsizio (Varese)

BUSTO ARSIZIO (Varese )

Dopo l’inopinata sconfitta all’esordio interno con la Giana nel derby del Ticino a Novara la Pro Patria cerca i primi punti del suo campionato di serie C. Il tecnico Riccardo Colombo al debutto assoluto in questo ruolo e sulla panchina dei tigrotti dove ha fatto tutto il suo percorso da calciatore cerca riscatto e i suoi giocatori sono pronti a seguirlo. "Sono arrivato qui alla Pro Patria -dice l’esterno Guillame Renault- dopo che il ds Turotti mi cercava già da diverso tempo. Sapevo che la squadra giocava con il mio modulo preferito (3-5-2, ndr), con un mister che da giocatore è arrivato in A e io spero di dare il più possibile una mano alla squadra con gol e assist".L.D.F.