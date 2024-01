A lezione di sostenibilità nella sede di Seco. L’esperienza degli studenti dei corsi Its

In Seco a lezione di modelli sostenibili di impresa. L’azienda aretina, leader nello sviluppo di soluzioni e tecnologie abilitanti per la nuova generazione di dispositivi digitali, ieri ha ospitato gli studenti della fondazione Its Energia e Ambiente, l’istituto formativo d’eccellenza post diploma per le nuove professioni legate ai temi dell’energia, dell’ambiente e della sostenibilità. Agli allievi del corso Sustainability Manager 23 sono state illustrate le principali attività aziendali. L’incontro, realizzato nell’ambito del modulo didattico "organizzazione aziendale" e tenuto da Gianluca Parreschi, avvocato esperto di sostenibilità, ha voluto mostrare agli allievi il livello di complessità e stratificazione che organizzativamente le grandi aziende oggi assumono, con uno sguardo particolare rivolto alla sostenibilità d’impresa. "Collaborare con Its Energia e Ambiente è per noi un’opportunità preziosa per contribuire alla preparazione di professionisti orientati alla sostenibilità" ha detto Angela Lepore, Hr director di Seco.

"Questa tipologia di iniziative nella formazione degli studenti rappresenta il valore aggiunto dei percorsi post diploma di Its Energia e Ambiente - dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra e della Fondazione Its Energia e Ambiente. In un mercato del lavoro in continua evoluzione, dove le imprese diventano sempre più organismi complessi, pronti a misurarsi con nuove sfide, dall’innovazione tecnologica alla transizione green e sostenibile, gli studenti hanno l’opportunità di misurarsi sul campo con esperienze dirette in azienda, possono sviluppare una preparazione qualificata e professionalizzante, pronta per affrontare le richieste del mondo lavorativo".