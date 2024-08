A fuoco il contatore: paura in via Roma

Paura ad Arezzo, nel cuore del centro storico. Un quadro elettrico ha preso fuoco in Via Roma. Tanto il fumo nero che ha iniziato ad esalare davanti i portici, alle porte del corso Italia, ma per fortuna la situazione è stata riportata velocemente sotto controllo dai vigili del fuoco del comando di Arezzo.

È successo ieri mattina, verso le 9, in via Roma una delle vie in uscita dalla rotonda di Guido Monaco, quella che costeggia i portici e arriva fino al Giotto. Tutto, spiegano i vigili del fuoco, è partito da un cortocircuito da un quadro elettrico del condominio di ben 7 piani che ospita sia appartamenti dove vivono famiglie che uffici.

Alla fine la paura è stata tanta ma i pericoli sono stati scongiurati nel giro di poco. Non è stato necessario evacuare l’edificio anche se è stato necessario aprire porte e finestre per favorire l’areazione e far uscire tutto quel fumo nero: nero perché intanto stava bruciando la plastica.

Il fumo aveva intanto invaso la tromba delle scale fino ai piani alti dell’edificio. Tanti i curiosi che si sono fermati per guardare quello che stava succedendo.

Insomma, tutto sotto controllo con i vigili del fuoco di Arezzo, arrivati sul posto con una squadra, cioè due mezzi, hanno saputo facilmente domare e gestire. Nessuna persona è rimasta intossicata e anche i danni materiali che si registrano sono rimasti circoscritti a quelli dell’impianto elettrico del palazzo.