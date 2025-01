A cavallo di una scopa e La coda della Chimera. Incontri in libreria

Tanti appuntamenti alla libreria per bambini e ragazzi La Casa sull’Albero di via di San Francesco ad Arezzo. Domani 3 gennaio c’è l’atelier della carta La Befana Pop con Ilaria Gradassi, alle 16,30 dai 3 anni e alle 18 dai 6. Sbato 4 gennaio alle 17 dai 3 anni storie, A Cavallo di una scopa. Tre storie per scoprire misteri, aneddoti, curiosità legate a quella vecchia signora che è la Befana, che un po’ fa paura, ma che anche ricca di fascino. Entrambi sono solo su prenotazione, costo 8 euro. Ultimo appuntamento anche con Alla scoperta di Giorgio Vasari all’interno dell’imperdibile mostra "Giorgio Vasari. Il teatro delle virtù" presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea in piazza San Francesco 4. Domenica 5 gennaio alle 10 c’è La coda della Chimera di Arezzo adatto ai bambini tra 6 e 10 anni. Sono tante le storie che si celano dietro il ritrovamento della Chimera. Un incontro per scoprire il ruolo che ebbe Giorgio Vasari in questo fortunato evento, la passione per gli etruschi di Cosimo I, il mito di Bellerofonte e Pegaso e soprattutto il mistero legato alla famosissima coda di serpente. Costo 8 euro, durata degli incontri: 2 ore (percorso + laboratorio).