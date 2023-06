A Castiglioni il primo soccorso per 56 studenti

Arezzo, 8 giugno 2023 – A Castiglion Fiorentino ci sono 56 giovani in più formati al primo soccorso e a come affrontare un'emergenza.

Sono i piccoli studenti della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino”, che hanno partecipato questa mattina al progetto Asso, il percorso di formazione al primo soccorso delle Misericordie della Toscana. Asso (acronimo per A Scuola di Soccorso), partito cinque anni fa sulla base di un apposito protocollo con il Miur, ha riscosso da subito grande successo ed ha già visto la partecipazione complessiva di oltre 110 mila studenti toscani, dall’infanzia alle superiori.

Nell’anno scolastico 2022-2023 gli studenti finora raggiunti sono stati 20.681, 2.738 dei quali in provincia di Arezzo. “Sapere come comportarsi di fronte a un infortunio, a un incidente o a un malore può ridurne le conseguenze e, in certi casi, salvare delle vite, così come saper usare un defibrillatore” spiega Alberto Corsinovi, presidente delle Misericordie della Toscana.

“Ci è sembrato un bagaglio importante da consegnare agli studenti delle scuole toscane. Per questo, anche con il progetto Asso sul primo soccorso, le Misericordie della Toscana si sono messe al servizio delle proprie comunità, come fanno da 8 secoli. Il riscontro che abbiamo ricevuto dalle scuole e dagli studenti, fin da subito è stato straordinario e ci ha confermati nella bontà del percorso.”

All’incontro di stamani, nella sede della Misericordia di Castiglion Fiorentino, oltre ai formatori di Asso, erano presenti il sindaco del comune di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli e l’assessora Stefania Franceschini, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino” Maria Corbelli, Benedetta Ferreri referente regionale progetto ASSO, il coordinatore Misericordie di Arezzo Patrizio Cancialli, la governatrice della Misericordia di Castiglion Fiorentino Paola Salvadori, il delegato zonale alla formazione del coordinamento Misericordie di Arezzo Luciano Falchi, il referente del progetto ASSO per il coordinamento di Arezzo Paolo Martinelli, la referente alla formazione della Misericordia di Castiglion Fiorentino Lucia Romani, la referente del progetto ASSO della Misericordia di Castiglion Fiorentino Simonetta Ciappi.

Asso prevede tre distinti moduli formativi, differenziati come contenuti e durata in base all’età. Si parte con un’ora per la scuola dell’infanzia, in cui un orsetto molto saggio, protagonista di un’avvincente fiaba, insegna ai bambini fra 3 e 6 anni ad evitare comportamenti rischiosi, gestire lo spavento di fronte ai piccoli infortuni, chiamare i soccorsi in caso di necessità.

Per elementari e medie le ore di lezione sono due, con contenuti però differenziati tra i due livelli. Infine il quarto modulo, il più avanzato, è riservato agli studenti dell’ultimo anno delle superiori, che abbiano compiuto 18 anni: prevede 5 ore e abilita anche all’uso del defibrillatore. Il corso è gratuito.

Tutte le scuole interessate possono prendere contatto con l’ufficio formazione della Federazione regionale delle Misericordie alla mail [email protected]