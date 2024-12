A Capodanno arriva la pista di pattinaggio

Presentato ieri mattina il programma per la sera di Capodanno nel centro storico di San Giovanni. Sarà Piazza Cavour protagonista dell’evento, che partirà alle 22 col pattinaggio sul ghiaccio, proseguirà alle 23 col concerto degli "Stranobakkano" per poi arrivare a mezzanotte con il brindisi offerto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e il circolo Sauro Billi del Ponte alle Forche. Una serata con abbracci, brindisi, colori e tanta buona musica per salutare il 2024 e il dare il benvenuto al nuovo anno.

"Con grande orgoglio – dichiarano il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e gli assessori al commercio e attività produttive Massimo Pellegrini e alla cultura Fabio Franchi – riproponiamo anche quest’anno, dopo il grande successo dello scorso anno, il Capodanno in piazza, un evento che, come sempre, è organizzato dal Comune insieme alla Pro Loco. La nostra piazza si trasformerà in un punto di incontro e di festa per tutta la comunità. Avremo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sta riscuotendo un enorme successo tra grandi e piccini, e non mancherà il tradizionale brindisi di mezzanotte per dare il benvenuto al nuovo anno con gioia e allegria. Ma c’è grande attesa, soprattutto, per il concerto degli Stranobakkano, che sono un vero e proprio concentrato di energia e divertimento. Siamo certi che sapranno regalare uno spettacolo coinvolgente e travolgente, per una serata che resterà nel cuore di tutti".

Saranno presenti postazioni di food and beverage con il truck di Dario Cecchini e il banco del locale Work In Progress.