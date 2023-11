25 novembre e non solo: il bilancio degli eventi organizzati dall’assessorato alle pari opportunità

Arezzo, 29 novembre 2023 – Mille spettatori per i tre spettacoli che hanno portato al Teatro Petrarca e al Teatro Pietro Aretino storie di donne e tanti spunti di riflessione, privilegiando leggerezza, ironia e musica come modi per attrarre un pubblico diffuso.

Parliamo di “Diritti o rovesci ma pari!” con Katia Beni e Benedetta Giuntini, “Sante donnacce” di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi al pianoforte, “Spiriti Guida” in versione live firmata Cristina Donà e Saverio Lanza.

“Si conclude dunque con un grande successo – sottolinea l’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini – il calendario organizzato dal Comune di Arezzo, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Officine della Cultura, per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Ogni serata abbiamo registrato un colpo d’occhio davvero positivo: 439 persone per entrambi i sabati al Petrarca, 120 al Pietro Aretino. L’impegno è stato importante, anche per garantire la gratuità degli eventi, a dimostrazione della voglia che ci mettiamo e dell’intento di coinvolgimento che deve essere il più ampio possibile.

Ringrazio i due partner e tutti coloro che hanno deciso di trascorrere qualche ora con noi e ricordo che è ancora fruibile fino a domenica 10 dicembre la mostra all’ingresso di palazzo comunale sugli abiti indossati da chi è rimasta vittima di stupro.

Per parte nostra ci auguriamo di avere regalato un pizzico di ulteriore consapevolezza su un problema rispetto al quale più saremo uniti e più saremo in grado di affrontarlo”.