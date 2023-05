2.000 tifosi valdarnesi a Roma per tifare Fiorentina

Arezzo, 23 maggio 2023 – Domani sera, per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, saranno circa 2.000 i tifosi viola del Valdarno che si muoveranno verso la capitale. Un vero e proprio esodo, come ha confermato Antonio Bucciarelli, presidente dell’associazione “Solo Viola”. L’idea iniziale era quella del treno. “Ci eravamo mossi per andare a Roma tramite ferrovia – ha confermato Bucciarelli – Il convoglio sarebbe partito da Campo di Marte e si sarebbe poi fermato a Montevarchi, per proseguire poi verso la capitale. Ma non è stato possibile”. I supporter gigliati, quindi, raggiungeranno lo stadio Olimpico in pullman e con tante auto al seguito. Una decina gli autobus. Partiranno da Figline, da Cavriglia, e dal Casello Valdarno tra le 12 e le 14 di domani. L’uscita consigliata per i tifosi della Fiorentina è quella di Roma Sud. I pullman potranno essere parcheggiati in Lungotevere della Vittoria. Le auto in piazzale Clodio.