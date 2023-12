"100 anni con Aci Arezzo", raffica di eventi. Sicurezza stradale e prove simulate di F1

AREZZO

Si concludono con il botto i festeggiamenti dei 100 anni di Aci. Con una tre giorni nel mondo dell’automobile. Un intero week end, da oggi fino a domenica, a la Casa dell’Energia è in programma una "full immersion" gratuita ed aperta a tutti, con un ricco programma di conferenze, workshops e attività. Tra quelle più attese le prove pratiche di guida con simulatori di rally. Nei tre giorni, sotto la supervisione di professionisti del settore, chi ha la quattro ruote nel cuore potrà prendere il volante e vivere realisticamente una gara di Formula 1. Sarà anche l’occasione per affrontare i più importanti temi legati al mondo della strada e dell’automobile. Domani, alle 11, è in programma "Prevenzione dell’incidentalità e nuove tecnologie", un convegno sul tema della sicurezza stradale. Interverrà il presidente dell’Aci Arezzo Bernardo Mennini (nella foto), poi il direttore di studi e ricerche della Fondazione "Caracciolo" Francesco Ciro Scotto che tratterà le prospettive e le opportunità costituite dalla diffusione di nuovi veicoli. Ma affronterà anche i rischi per la sicurezza stradale e l’ambiente ad essa connessi.

Seguirà l’intervento di Lucia Vecere, dirigente Aci ufficio mobilità e sicurezza stradale, che spiegherà l’importanza di formazione e conoscenza per giungere ad un’accettazione e ad un uso corretto delle nuove tecnologie; nelle attività di controllo, parlerà poi il comandante della Municipale, Aldo Poponcini. Non solo sicurezza nel weekend "100 anni con Aci Arezzo". Domani grande rilievo avrà anche lo sport. Alle 16 tavola rotonda sulle eccellenze dello sport automobilistico, a cui parteciperanno grandi nomi del mondo dell’auto storica e sportiva.

Gaia Papi