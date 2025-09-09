Un pellegrinaggio sulla via di San Francesco con la Misericordia di Bibbiena

Arezzo, 9 settembre 2025 – Un pellegrinaggio da Bibbiena al santuario de La Verna sulla via di San Francesco. La Misericordia di Bibbiena organizza la terza edizione di un’iniziativa aperta a camminatori e a ciclisti di ogni età che, sabato 13 settembre, potranno condividere un’esperienza di spiritualità e di comunità attraverso borghi e sentieri del Casentino.

La volontà è di rafforzare il senso di appartenenza all’interno dell’associazione, di stringere rapporti lungo la strada, di vivere pienamente il territorio e di ritrovare armonia con le bellezze del Creato, attraversando i luoghi che custodiscono la memoria e la testimonianza di San Francesco.

La partenza è fissata alle 7.00 dalla nuova sede della Misericordia in via Dante da cui, a piedi o in bicicletta, prenderà il via un percorso di circa 14 chilometri lungo la via Romea e la via Francigena fino ad arrivare alle pendici del monte Penna.

I fedeli in difficoltà nell’affrontare l’intero pellegrinaggio potranno aggiungersi alle 9.00 in località Campi o alle 11.00 al bivio de La Beccia da cui sarà possibile imboccare il viottolo lastricato che condurrà all’ingresso del santuario previsto per le 12.30.

Ogni partecipante riceverà poi un pranzo al sacco offerto dalla Misericordia di Bibbiena, inoltre la giornata prevederà momenti di spiritualità e preghiera direttamente a La Verna in un luogo intriso dei valori di carità e fraternità cristiana alla base dell’identità della stessa confraternita casentinese. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 335/13.72.575.