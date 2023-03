Torna “Piccola Festa dei Libri” a CasermArcheologica

Piccola Festa dei Libri

Arezzo, 20 marzo 2023 – Casermarcheologica si prepara alla Piccola Festa del Libri, giornate dedicate al mondo della lettura che si terrà dal 23 al 26 marzo presso gli spazi espositivi di Via Aggiunti 55, durante le Fiere di Mezzaquaresima.

Da giovedì 23 marzo a domenica 26 marzo sarà possibile partecipare a presentazioni di libri, laboratori e incontri con autori e autrici per conoscere le loro opere e le loro storie. Da quest'anno sono in programma appuntamenti musicali dalle atmosfere coinvolgenti e sperimentali, tra musica e parole, il cantautore Filippo Poderini venerdì all'orario dell'aperitivo e domenica mattina il progetto musicale Enna Düsseldorf, duo formato dalla violoncellista e cantante Jenny Burnazzi e dal chitarrista, sassofonista e cantante Andrea Carella. Il programma è denso di appuntamenti: ogni giorno saranno presenti vari editori e librerie provenienti da varie città italiane con le loro selezioni di libri, accompagnati da eventi, presentazioni e laboratori per bambini, adolescenti e adulti.

Giovedì 23 marzo alle 18, si terrà l'incontro con l'autore Andrea Franceschetti, insegnante al Liceo Città di Piero, farà girare i “disco-libri” del genere più pop della classicità; venerdì 24 marzo alle ore 16.00, sarà possibile partecipare al laboratorio di scrittura creativa con Simona Possenti partendo da testi poetici e letterari, per giocare con le parole e attraversare il mondo fantastico o reale della nostra interiorità. Alle 18.30, sarà la volta dell'incontro con l'autore Aurelio Sabatino presentato da Gabriele Marconcini, con il libro “Radici d’acqua” dedicato alla storia del Tevere fatta di persone, fatiche, natura e di antichi significati e simbolismi, un viaggio da approfondire e scoprire.

Sabato 25 marzo, oltre alla presenza di vari editori e librerie, ci saranno due eventi particolarmente interessanti: alle ore 15.30 il corso di disegno manga dedicato ai ragazzi e ragazze delle scuole medie con la giovane illustratrice Anna Rondoni e alle ore 16.30 l'incontro con gli autori Eleonora Marangoni autrice di “Paris, stil vous plaît edito da Einaudi e Tommaso D’Errico, autore di “Montanari 2.0”, edito in autoproduzione, un dialogo tra racconti di città metropolitane e montagna. Alle 18.00, sarà poi la volta dell'incontro con l'autrice e illustratrice Sara Garagnani per la presentazione della graphic novel “MOR, Storia per le mie madri” di ADD Editori, uno delle opere di graphic novel rivelazione degli ultimi anni, nel quale, attraverso disegni morbidi e fantastici, l'autrice racconta di come i traumi non elaborati possano trasmettersi di generazione in generazione.

La giornata si chiuderà alle 19 con il live set elettro acustico di Filippo Poderini, offerto da Sezione Soci Coop Valtiberina. Il biglietto di ingresso di 3,00 €, sarà interamente devoluto alla Fondazione “Il cuore si scioglie”. Domenica 26 marzo ultimo giorno della Piccola festa dei Libri, si aprirà all'insegna della musica a partire dalle ore 11,00, con la performance degli Enna Düsseldorf composti da due dei quattro elementi del famoso gruppo Rigolò, Jenny Burnazzi e Andrea Carella che presenteranno una nuova metodologia musicale fatta di suoni sospesi nelle atmosfere sognanti del sassofono, della chitarra, violoncello e voce.

Alle ore 16.30 inizierà il laboratorio creativo di Libri fatti a mano “Flora fantastica” nel quale si potrà sperimentare attraverso un’ampia gamma di materiali come decorare la carta dando vita a forme fantasiose. Il costo del laboratorio è di 10,00 euro a persona dedicato a bambini e bambine tra i 6 e gli 11 anni. Chiuderà tutta la manifestazione alle ore 17.00, la visita guidata con la curatrice Barbara Pavan alla mostra dedicata alla Texile art e al ricamo contemporaneo "Appunti su questo tempo”, in esposizione 24 artiste da tutto il mondo fino al 20 maggio a CasermArcheologica.

Durante tutte le giornate, a CasermArcheologica saranno presenti numerosi editori e le librerie, in maggior numero rispetto all'anno scorso e di diversa provenienza, che presenteranno le loro selezioni. Tra questi, saranno presente tutti i giorni Johan & Levi Editore, casa editrice milanese fondata nel 2005 da Giovanna Forlanelli che si dedica in particolare modo a raccontare le vite dei grandi maestri dell’arte moderna e contemporanea e ai temi dell’archeologia e dell’antichità e Libri fatti a mano (Pieve Santo Stefano) con i libri d'arte manufatti.

Nelle altre giornate sarà possibile trovare la Fumetteria TA-DA! (Città di Castello) libreria specializzata in manga e albi a fumetti, Archivio dei Diari (Pieve Santo Stefano) con la selezione di memorie personali, Libreria Paci, storica libreria di Città di Castello, Libreria Pop Up (Perugia) e Mega + Mega (Arezzo), una associazione culturale composta da curatori, artisti e progettisti e professionisti del mondo dell’arte che porteranno una selezione di stampe di loro produzione e Editrice Paci "La Tifernate" con le sue ristampe anastatiche a cura di Enrico Paci.

La Piccola Festa del Libri a CasermArcheologica si preannuncia come un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della lettura e della cultura, ma anche per chi vuole inserire una tappa all'immancabile giro alle Fiere, all'insegna della scoperta e della socializzazione.

PROGRAMMA INTEGRALE:



GIOVEDÌ 23 MARZO

18.00 "Alla consolle Dante e Virgilio"; Incontro con Prof. DJ Andrea Franceschetti



VENERDÌ 24 MARZO

16.00 Simona Possenti Laboratorio di scrittura creativa (max 15 persone) "Questo immenso non sapere, giocare con le parole per ritrovarsi".

18.30 incontro con l’autore Aurelio Sabatino; Presentazione libro "Radici d’acqua" A&E Edizioni



SABATO 25 MARZO

15.30 Laboratorio di disegno manga con Anna Rondoni

16.30 Racconti di montagna, memoria di città incontro con Eleonora Marangoni autrice di "Paris, s’il vous plaît" Einaudi e Tommaso D’Errico autore di "Montanari 2.0"

18.00 incontro con l’autrice Sara Garagnani, Presentazione della graphic novel "MOR, Storia per le mie madri"ADD Editori

19.00 concerto Filippo Poderini cantautore (concerto offerto da Sezione Soci Coop Valtiberina, ingresso 3 euro devoluto a Fondazione "Il cuore si scioglie”).



DOMENICA 26 MARZO

11.00 concerto Enna Düsseldorf, violoncello e voce Jenny Burnazzi e chitarra, sassofono e voce Andrea Carella

16.30 Flora fantastica laboratorio a cura di Libri fatti a mano (età 6 - 11 anni, max 15 partecipanti, 10 euro)

17.00 visita guidata alla mostra "Appunti su questo tempo" con la curatrice Barbara Pavan



ESPOSITORI:



Venerdì 24 marzo:

- Johan & Levi Editore (Milano)

- Librifattiamano (Pieve Santo Stefano)

- Libreria Paci (Città di Castello)



Sabato 25 marzo:

- Johan & Levi Editore (Milano)

- Fumetteria TA-DA! (Città di Castello)

- Archivio dei Diari (Pieve Santo Stefano)

- Editore Paci La Tifernate (Città di Castello)



Domenica 26 marzo:

- Johan & Levi Editore (Milano)

- Libreria Pop Up (Perugia)

- Librifattiamano (Pieve Santo Stefano)

- Archivio dei Diari (Pieve Santo Stefano)

- Mega+Mega (Arezzo)