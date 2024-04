Torna “Musica al Centro - in progress”, protagonista il giovane biturgense Massimiliano Soriente

Arezzo, 23 aprile 2024 – Il Centro Studi Musicali della Valtiberina si propone nuovamente al pubblico di Sansepolcro con il ciclo Musica al Centro che come tutti sanno alterna concerti di ambito professionale con la partecipazione di artisti affermati in campo nazionale ed internazionale, a concerti dedicati a giovani strumentisti ancora in fase di formazione ma spesso assolutamente agguerriti e con riconoscibili tratti di talento.

La sezione “in progress” è nata appunto come strumento per accompagnare promettenti musicisti nel loro percorso di crescita, fornendo preziose occasioni di esibizione in pubblico che spesso si rivelano eventi artisticamente rilevanti a dispetto della giovane età dei protagonisti.

Proprio in quest’ambito Massimiliano si è esibito recentemente in un concerto di grande successo a fianco della mezzosoprano Maria Carolina Leucalitti. Ha inoltre partecipato a masterclass organizzate dalla nostra scuola e collabora con l’Ensemble del Centro Studi Musicali della Valtiberina.

Significativo il programma che propone che si concluderà con l’esecuzione integrale degli Studi op.10 di Chopin, opera monumentale e di grande difficoltà strumentale, il tutto presso la Saletta Concerti del Centro Studi Musicali della Valtiberina in Piazza Dotti 1. L’ingresso è come di consueto gratuito.