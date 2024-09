Ripartono i corsi di teatro di Laboratori Permanenti

Arezzo, 30 settembre 2024 – Laboratori Permanenti prosegue l’attività didattica in Valtiberina proponendo una serie di corsi per professionisti e principianti nella sede di Sansepolcro, con la Direzione Artistica e Didattica di Caterina Casini.

Un primo incontro esplicativo, per i già iscritti e gli interessati, si svolgerà lunedì 14 ottobre alle ore 18.30 presso la sala di vetro del nostro spazio a Campaccio, Sansepolcro: verranno presentati i corsi, saranno illustrati i programmi, le varie attività proposte e le metodologie. Per questo nuovo anno accademico Laboratori Permanenti disporrà di spazi più ampi in cui poter svolgere i propri corsi.

Scopo dei corsi è formare persone in grado di comunicare dal palcoscenico con il pubblico, attraverso la propria capacità espressiva, riconosciuta e allenata, per raccontare le storie di cui tutti siamo parte, in cui ci rispecchiamo, comiche o tragiche che siano.

I corsi di Laboratori Permanenti intendono offrire una formazione continua, con la presenza di docenti che accompagnano gli studenti tutto l'anno, a cui si aggiungono master di approfondimento diretti da altri artisti. I corsi sono diversificati, in grado di accogliere professionisti, principianti e cittadini curiosi al loro primo approccio col Teatro.

LA DIDATTICA RECITAZIONE: Il lavoro che gli allievi svolgono è tecnico e creativo: inizialmente si incentra sulla costruzione dei propri strumenti d’espressione, tramite esercizi messi a punto ed elaborati continuamente. In parallelo all’approfondimento della preparazione tecnica si lavora alla costruzione della capacità compositiva attraverso la scoperta della propria creatività.

La metodologia proviene dallo studio delle tecniche di interpretazione di Konstantin Sergeevič Stanislavskij, ma non tralascia la tradizione italiana della Commedia dell'Arte come esperienza attoriale capace di amplificare la presenza dell'attore sul palco, la sua capacità di reazione al pubblico, la capacità di gioco con gli altri.

DOCENTI

Uso della voce, Interpretazione, Improvvisazione: Caterina Casini Movimento Scenico: Svetlana Mikova www.laboratoripermanenti.org Altri docenti partecipano alla didattica durante l'anno, realizzando stage di approfondimento e specializzazione.

I corsi di recitazione sono tre: CORSO BASE – Laboratorio di primo livello, adatto anche ai bambini dagli 8 anni in su Attraverso l’esperienza diretta del gioco teatrale si permette agli allievi di comprendere come accrescere la propria creatività, accanto a un lavoro tecnico sul rapporto corpo-voce che consente di trovare la naturalezza dell’espressione.

CORSO AVANZATO – Laboratorio di secondo livello Viene approfondito il lavoro di interpretazione del testo nella relazione tra corpo e parola dell’attore e in relazione alla scrittura. In questa seconda fase infatti la comprensione della drammaturgia permetterà agli allievi di capire la funzione dei propri personaggi e il lavoro necessario all’attore per rendere a pieno quel “compito” che il personaggio ha all’interno della storia rappresentata. Al termine dell’anno, la preparazione del saggio finale davanti al pubblico permetterà di far confrontare gli allievi con il pubblico della città.

CORSO DI SPECIALISTICA Approfondimenti tematici su testi di drammaturgia contemporanea e approfondimenti a cura di artisti ospiti COLLABORAZIONE CON USL TOSCANA sud est Prosegue la collaborazione con la Usl Toscana sud est. Ai corsi base e avanzato partecipano alcune persone con disagio psichico segnalate dalla struttura, a favore delle quali viene svolto un lavoro di integrazione sociale importantissimo. Altri corsi proposti:

LABORATORIO DI SCRITTURA SCENICA E DRAMMATURGIA: corso online per chi desidera imparare a scrivere un copione teatrale. Appuntamento ogni 15 giorni, durata un anno solare.

Il laboratorio è diretto da Caterina Casini, si svolge online in 10 appuntamenti. Seguiti dalla docente, gli allievi potranno scrivere ed esercitarsi attraverso un percorso creativo che tende alla valorizzazione delle abilità e necessità degli studenti. L'obiettivo è quello di ottenere la stesura di un proprio testo teatrale, originale e contemporaneo.

Nelle lezioni dal vivo gli studenti si confrontano costantemente sul proprio lavoro. Tutti i testi creati durante il laboratorio verranno mostrati al pubblico, in lettura o mise en èspace, durante una serata dedicata.

CORSO DI VOCE E CANTO “Vocinsieme” a cura di Sabrina Sannipoli www.laboratoripermanenti.org Dal testo recitato al testo cantato: lezioni collettive di Canto (massimo 10/12 persone in relazione allo spazio disponibile) con attenzione a eventuali problematiche individuali sempre in un’ottica di “potenzialità da sviluppare insieme”.

Pratica e studio di semplici canti monodici o polifonici e canoni come apprendimento di una corretta “misura vocale” abbinata al movimento ritmico, al gesto, alla cura dell’intonazione, alla giusta dizione italiana o di altre lingue, il tutto coordinato alla scelta del testo teatrale in studio.

Esercizi di riscaldamento vocale e fisico; Esercizi di postura e movimento; Esercizi di respirazione abbinati al movimento; Respiro, voce, movimento, gesto; Vocalizzi ed esercizi per lo sviluppo dell’orecchio musicale; Improvvisazione vocale; Esercizi di intonazione e lettura musicale. 1 incontro mensile o 2 ravvicinati (es sabato-domenica, domenica-lunedì) Ogni incontro è di 1 ora e 30 minuti.

LETTURA AD ALTA VOCE Si tratta di un corso dedicato agli insegnanti e agli appassionati della lettura ad alta voce, per coniugare il valore formativo della lettura con la consapevolezza che essa sia un piacere da condividere e uno strumento in grado di favorire il pensiero critico e per aumentare la propria capacità di comunicazione

INCONTRI CON LA MUSICA – GUIDA ALL’ASCOLTO Il corso, a cura di Michele Casini, si propone la divulgazione dell’ascolto della musica classica e operistica; la finalità del progetto è avvicinare il pubblico con un linguaggio semplice e chiaro oltre che il più possibile esatto all’ascolto della grande musica, partendo non dalla teoria quanto piuttosto dalla concretezza di un argomento preciso. Il corso si articola in una serie di incontri, tutti composti dalla narrazione del tema e da ascolti audio e video di grandi interpretazioni.