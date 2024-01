Riparte dal circo la stagione del teatro comunale Mario Spina

Arezzo, 8 gennaio 2024 – Domenica 14 gennaio, alle 17, riparte la stagione del Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, con “La Burla” di Madame Rebiné, spettacolo di circo contemporaneo, per adulti e bambini, che racconta la storia poetica e divertente di un negozio di giocattoli e dei suoi tre anziani gestori.

Il racconto è reso attraverso la manipolazione d’oggetto, gli hula hoop, il trapezio fisso, la bici acrobatica e il teatro d’ombra. Il tutto accompagnato da momenti d’interazione clownesca e tanta magia.

La compagnia Madame Rebiné torna al Mario Spina, dove aveva trascorso un periodo di residenza creativa su questo stesso lavoro, già presentato, in forma incompiuta, in una prova aperta che aveva riscosso grande successo di pubblico, specialmente tra i bambini.

Il pubblico potrà ora vedere lo spettacolo compiuto. Madame Rebiné è una compagnia di circo contemporaneo nata nel 2011 a Toulouse, in Francia, e formata da Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri. Ha alle spalle anni di studio presso rinomate scuole europee (Esacto’Lido a Toulouse, Balthazar a Montpellier, Katakomben a Berlino, Escola Luthier a Barcellona) e dieci anni di produzione (Il paziente del 2011, La riscossa del clown del 2015, Un eroe sul sofà del 2016, Giro della piazza del 2019, Alla Frutta del 2018, Il gran Ventriloquini 2022).

Nel 2021 Madame Rebiné diventa associazione culturale, ha sede a San Quirino (PN), in Friuli Venezia Giulia, ed è sostenuta, per il triennio 22/24, dal Ministero della Cultura come impresa di produzione di circo contemporaneo Under 35. Biglietti disponibili su Liveticket (https://www.liveticket.it/teatromariospina) o presso la biglietteria del teatro, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: [email protected]