La locandina

Arezzo, 6 febbraio 2023 - Quella in programma sabato 11 febbraio 2023 alle Officine Capodarno di Stia, è una giornata, realizzata grazie al sostegno del Settore Patrimonio Culturale, Museale e Documentario, Siti Unesco e Arte contemporanea della Regione Toscana, che nasce dopo anni di scambi, progettazione, ricerca, formazione ed eventi, e che punta ad aprire una riflessione sulle innovative esperienze realizzate nel quadro della Strategia Aree Interne Casentino - Valtiberina. Patrimoni Educanti è l’espressione di un incontro e di un percorso, reso possibile dalla sinergia tra competenze diverse, tra Cultura e Educazione, per progettare il futuro del territorio. Un processo di co-progettazione permanente ha reso possibile la valorizzazione educativa del patrimonio locale, prefigurando modelli di governance grazie a un cantiere di innovazione sociale sostenuto dall’Ecomuseo del Casentino e dal CRED dell’Unione dei Comuni del Casentino, in collaborazione con l’Università di Firenze (Dipartimento di Scienze della Formazione) e la Socità Italiana per la Museografia e i beni demoetnoantropologici (SIMBDEA). La Regione Toscana, attenta a questa esperienza, ha voluto dare forza e rilievo al carattere pionieristico del progetto sostenendo l’organizzazione di una giornata di restituzione, condivisione e riflessione su un possibile “modello” di gestione originale e trasversale del patrimonio quale risorsa viva per il futuro del territorio. “La giornata rappresenta l'occasione...