Natale a Foiano: ricco programma per chiudere un anno straordinario

Arezzo, 29 novembre 2023 – La città di Foiano si prepara ad affrontare il periodo natalizio con entusiasmo e con un programma intenso di eventi e occasioni di festa per tutti.

“Si sta chiudendo un anno di grandi risultati per la nostra città, racconta Jacopo Franci vice sindaco del comune di Foiano della Chiana. Dall’apertura della mostra Anno Robbiano, nel mese di maggio, si sono susseguiti eventi e progetti che ci hanno fatto raggiungere traguardi straordinari, sia sotto il profilo numerico che di crescita del tessuto turistico ed economico.

Una grande estate ed un autunno di numeri eccezionali sono le premesse ad un Natale a misura di famiglie con un’attenzione particolare per il commercio cittadino e l’associazionismo.”

Il programma prenderà il via sabato 2 dicembre con “𝐔𝐧 𝐏𝐨𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢” la tradizionale fiera natalizia organizzata in collaborazione con Associazione per il Pozzo che vede il ritorno del villaggio degli Elfi di Babbo Natale con una nuova location presso Pozzo della Chiana, che proseguirà anche domenica 3 dicembre. Domenica è anche in programma il concerto di Angelo Branduardi, con il suo spettacolo “Confessioni di un Malandrino”, presso la chiesa della Collegiata. Evento sold out da settimane.

Sabato 9 Dicembre “Natale con gusto” Evento organizzato in collaborazione con Confcommercio Valdichiana e Associazione Commercianti Foiano con degustazioni a cura di ristoranti ed esercizi commerciali locali, musica e attività per bambini.

Ore 15.30 concerto di Natale per i nonni della Casa di Riposo Sabato 16 ore 15.30 sala Gervasi concerto “Orchestra d’Archi” Domenica 17 Dicembre ore 18 palestra Fossombroni “Concerto del quarantesimo” Venerdì 22 ore 21 chiesa di S.Domenico “Suonate le campane” suite natalizia per coro di voci bianche a due voci ed Ensemble strumentale Sabato 23 Dicembre ore 16 Logge del Grano Concerto Natalizio della Chiana Junior Band ore 21.15 chiesa museo Fraternita “Videntes Stellam” Concerti e spettacoli natalizi in collaborazione con Associazione Effetti Sonori, Gruppo Polifonico Foianese e Filarmonica Pietro Mascagni.

Sabato 6 Gennaio “Le befane dei cantieri” Il nuovo anno vede l’evento che chiude tutte le festività natalizie. Le quattro befane dei cantieri tornano a Foiano per regalare dolci e momenti di felicità ai nostri bambini. Per tutto il periodo natalizio saranno visitabili le Mostre dei Presepi di Foiano.

Presepe di Cartapesta presso Piazza Cavour, presepi artigianali presso Sala Carbonaia, presepe di San Domenico presso i sotterranei della Chiesa di San Domenico.