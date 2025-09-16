Nasce “top festival” a Cortona, l’evento che celebra gusto, origini e territorio

Arezzo, 16 settembre 2025 – Arriva a Cortona il TOP Festival, rassegna delle eccellenze voluta da Confcommercio Firenze-Arezzo e Comune di Cortona, con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la collaborazione di produttori e operatori locali.

Il festival, in programma il 20 e 21 settembre (sabato dalle 15 alle 01, domenica dalle 12.00 a mezzanotte), rappresenta un’esperienza unica nel cuore del centro storico di Cortona tra assaggi, musica, incontri e convivialità diffusa.

Il TOP Festival, sigla che sta per Territorio, Origini e Prodotti, è un progetto giovane e ambizioso che nasce dal desiderio di promuovere le eccellenze del territorio in modo innovativo e coinvolgente.

Questa prima edizione è un invito a vivere un percorso sensoriale e culturale che trasforma Cortona in un palcoscenico diffuso, aperto a turisti, famiglie, appassionati e cittadini. Dal suggestivo scenario di piazza Garibaldi, con la sua vista privilegiata sulla Valdichiana, i partecipanti potranno iniziare il viaggio tra food e birra artigianale, immergendosi in sapori e profumi locali.

Proseguendo lungo la pulsante via Nazionale, si raggiunge piazza della Repubblica, dove musica dal vivo, djset, interviste e cocktail a base di distillati artigianali – come Amaro Cortona e gin di Spiriti Toscani – raccontano storie di passione e tradizione.

I dettagli dell’evento sono stati presentati oggi (martedì 16 settembre) durante la conferenza stampa che si è svolta nel palazzo Comunale di Cortona. "Il TOP Festival è una bella occasione per vivere Cortona in modo diverso, più autentico e coinvolgente - spiega Marco Molesini, presidente Confcommercio Valdichiana - per due giorni il centro storico si anima grazie alle imprese del territorio, tra degustazioni, musica, incontri e tanta voglia di stare insieme.

Come Confcommercio siamo orgogliosi di sostenere un evento che valorizza i nostri prodotti, le nostre origini e il legame profondo con la comunità. È un modo concreto per far conoscere il meglio della nostra economia locale e per creare nuove opportunità di visibilità e sviluppo per chi ogni giorno investe sul territorio."

“Abbiamo sposato questa iniziativa perché va nella direzione di promuovere il territorio di Cortona e le sue tipicità - dichiara il sindaco Luciano Meoni - ringraziamo Confcommercio e la Camera di Commercio per aver coinvolto una vasta platea di operatori locali e per aver puntato su elementi in grado di interessare un pubblico di visitatori ampio.

Come Amministrazione siamo impegnati nella promozione di eventi che possano coinvolgere target significativi, quindi un turismo di fascia alta”. “Il merito del Top Festival - aggiunge l’assessore comunale alle attività produttive Paolo Rossi - è quello di puntare su alcune eccellenze locali che si stanno facendo largo nel panorama internazionale. È giusto che tutti questi prodotti, insieme ai classici del territorio cortonese, abbiano un palcoscenico in città.

Per questo abbiamo continuamente sostenuto il progetto che, dopo questa ‘edizione zero’ crescerà ulteriormente per le indubbie positive caratteristiche di cui si fa promotore” "La Toscana è una terra di eccellenze, dove storia, arte, natura e gusto si fondono in un'esperienza indimenticabile. E non c'è luogo che incarni questo spirito meglio di Cortona – sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi - Il TOP Festival è quindi un'occasione unica per celebrare la sua identità e per promuovere le produzioni e le aziende che operano nel territorio.

Un’iniziativa che nasce grazie all’impegno di Confcommercio e dell’Amministrazione comunale, e che attraverso degustazioni, musica, incontri e convivialità, unisce il profondo retaggio storico della città con la vitalità del presente”.

In Piazza Signorelli il protagonista è il vino Cortona DOC, con degustazioni, talk e brindisi che avvicinano il pubblico alle storie dei vignaioli del Consorzio Vini Cortona, con realtà di grande prestigio come Antinori, Cantina Canaio, Dal Cero Family e molte altre. Il festival proporrà momenti di intrattenimento con musica live e i djset in un contesto suggestivo e coinvolgente.

Il nuovo evento targato Confcommercio ospita un market diffuso che celebra l’eccellenza locale: vini Cortona DOC, distillati, liquori artigianali, olio extravergine, miele, formaggi, aglione della Valdichiana e tartufi, prodotti da portare via o gustare sul posto. In questa cornice bar, ristoranti e negozi saranno protagonisti con menù e cocktail dedicati, per un’esperienza immersiva e festosa.

LA CENA DI GALA

Ad anticipare il weekend del TOP Festival sarà TOP Dining, l’evento di gala che venerdì 19 settembre trasformerà via Nazionale in un ristorante a cielo aperto: per la prima volta la storica arteria cortonese accoglierà una cena d’autore sotto le stelle, tra eleganza, sapori autentici e una scenografia mozzafiato.

La serata inizierà con un aperitivo di benvenuto in piazza della Repubblica, per poi proseguire lungo via Nazionale con una cena firmata Preludio Catering e accompagnata dai vini Cortona DOC, in un omaggio raffinato al territorio e alle sue eccellenze. Il menù prevede carpaccio di capriolo al cioccolato, schiaffone di burrata con lamelle di porcini, filetto di chianina al mosto di Syrah e un dessert spettacolare a base di vaniglia, fichi caramellati e melograno.

Una proposta pensata per celebrare l’identità gastronomica della Valdichiana e offrire agli ospiti un’esperienza unica nel suo genere. Per partecipare è necessario compilare il form qui: https://forms.gle/41UAuauzeHqENzWE6 I PROTAGONISTI Consorzio Vini Cortona con Amerighi Stefano, Cantina Canaio, Dal Cero Family, Cantina Doveri, Cantine Faralli, Colle Acacia, Eredi Trevisan, e altri; Distillati e liquori artigianali come Vermouth Luca Trevisan, Heure Rose Gin, Sabatini Gin e Amaro Cortona; Food market e cooking show con Fattoria Bistecca, street food con Porco Brado, birra San Girolamo e le eccellenze di miele, olio e formaggi locali.