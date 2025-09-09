La Tribù dei Nasi Rossi compie 25 anni. In-festa al parco Pertini

Arezzo, 9 settembre 2025 – La Tribù dei Nasi Rossi Onlus, Associazione di Clown-Dottori volontari festeggia i suoi 25 anni di attività Presente nei reparti di Pediatria, Oncologia e Radioterapia dell'Ospedale S. Donato di Arezzo ed attiva nella promozione della cultura del volontariato ormai da anni nella città, l'Associazione ha organizzato una giornata per festeggiare con la cittadinanza.
Un'occasione per grandi e piccini di assistere a spettacoli, giocare ed indossare un naso rosso, tutto in modo gratuito! La festa si terrà SABATO 13 SETTEMBRE dalle 16 alle 23 al PARCO PERTINI di Arezzo (zona area bimbi).
Questo il programma: - ore 16:00 Laboratori a cura della Scuola di Circo SOTTOSOPRA - ore 17:30 Spettacolo di magia "Alla ricerca dell'applauso perfetto" - SCANNAMAGO - ore 19:00 Spettacolo di clownerie "THE BIG BANG" - La Tribù dei Nasi Rossi - ore 21:00 Spettacolo di Improvvisazione teatrale "GORILLA" - ATTOUNO Mostra fotografica e tante altre belle sorprese! L'ingresso è libero.