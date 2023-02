L’ultima di Carnevale si festeggia in piazza Sant’Agostino

Carnevale in piazza Sant'Agostino

Arezzo, 20 febbraio 2023 – Ultimo di carnevale in piazza Sant'Agostino domani, martedì 21 febbraio, l'appuntamento è con coriandoli, maschere, trenino, musica e divertimento per festeggiare l'ultimo di carnevale grazie ai commercianti della centralissima e vitale piazza.

A partire dalle 15,30 le bambine e i bambini potranno trascorrere serene ore all'insegna del divertimento salendo sui vagoni dell'intramontabile trenino del carnevale dell'Orciolaia. La festa per i più piccoli proseguirà fino alle ore 19 e sarà l'occasione per ammirare le maschere Disney tra cui Minnie e Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoon Disney e non solo. In piazza Sant'Agostino arriverà anche Wacky Races. Attesa anche la partecipazione delle spettacolari maschere barocche del Carnevale dei Figli di Bocco. A far calare l'atmosfera gioiosa ci penseranno i truccabimbi, la musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Roby.

Il gruppo musicale proseguirà con l'esibizione per tutta la serata accogliendo in piazza Sant'Agostino i visitatori che sceglieranno di trascorrere la serata carnevalesca in città.

Dalle 21 fino a mezzanotte piazza Sant'Agostino si muoverà a ritmo di samba divertendosi e facendo divertire. L'evento è organizzato dai commercianti di piazza Sant'Agostino, da Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il Comitato aretino dell'Orciolaia, con il patrocinio del Comune di Arezzo, grazie al contributo di Chimet e la partecipazione del carnevale dei figli di Bocco di Castiglion Fibocchi.

Un'iniziativa fortemente voluta dai commercianti di Piazza Sant'Agostino orgogliosi di regalare alla città e agli aretini un momento di aggregazione e di festa. La centralissima piazza si conferma infatti luogo ideale per le occasioni di svago per le famiglie e punto di riferimento per lo shopping oltre che accogliente salotto ospitale grazie ai numerosi pubblici esercizi e attività della ristorazione. Per una maggior accessibilità alla zona della festa il Parking Sant'Agostino di via Pietro Aretino rimarrà aperto fino a mezzanotte e mezzo.