Fiera del disco, fumetto e collezionismo ad Arezzo Centro Affari e Congressi

Arezzo, 13 marzo 2024 – L’associazione culturale fumetti e dintorni di Fucecchio torna con la quarta edizione della fiera del disco e del fumetto, patrocinata dal comune di Arezzo.

La manifestazione è ormai seguita dal pubblico aretino da moltissimi anni, cioè da quando era gestita dall’associazione Kolosseo che ha passato il testimone ormai da quattro edizioni alla nostra Associazione culturale. abato 16 dalle 10 alle 17 nel padiglione 6 del Centro affari Sabato 16 dalle 10 alle 17 sarà presente con i suoi lavori, il disegnatore della casa editrice Bonelli, Marcello Mangiantini che in edicola esce con Zagor.

Marcello Mangiantini incontrerà il pubblico e porterà delle copie che autograferà a chi vorrà acquistare il suo disegno. Il pubblico di Arezzo è storicamente collezionista e appassionato di fumetti, infatti vanta i più famosi disegnatori di case editrici blasonate come la Bonelli, come Rossano Rossi, Giancarlo Valdambrini e Fabio Civitelli che appunto Domenica 17 dalle 10 alle 17, esporrà almeno 15 tavole dei suoi ultimi lavori, i quali verranno messi in vendita e durante il pomeriggio, incontrerà il pubblico con altri illustri colleghi aretini, ed altri disegnatori.

Oltre a fumetti da collezione come Tex, Zagor, Diabolik, Uomo Ragno, ci saranno anche Manga, Pokemon Yugi-oh, videogiochi, Dragon bal, Art Figure, il mondo delle anime e collezionismo in generale, case editrici indipendenti. Anche il reparto dischi( arrivano da tutta la penisola che va sempre per la maggiore, perché ha molti più appassionati di ogni età, ha una vasta gamma da vedere , da cercare, da curiosare,da respirare… fra gli ultimi arrivi, ma anche dischi introvabili, pop, rock, metal, funky, reagge, soul, di gruppi o singoli preferiti, in vinile o cd, insomma tutti i generi di buona musica anche Mix….i dj sono avvertiti La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di uno spazio dedicato ai vecchi Flipper e JukeBox oltre ai giradischi, che hanno intrattenuto i pomeriggi dei ns genitori e nonni, quando si ritrovavano al bar per ascoltare l’ultimo disco in voga e farsi un “giro” al Flipper…Maurizio Capovani che li cura meticolosamente, ha proprio ad Arezzo e Firenze un laboratorio di riparazioni.

Abbiamo pensato a tutto, anche perchè stando tutto il giorno alla fiera, potrebbe sorgere un certo languorino….niente paura, sarà in funzione un ottimo street food con cibi da tutt’Italia( Piadine Cappelletti Romagnoli, AperolCocktail, Pesce fritto, specialità gourmet dalla lucchesia, hamburger di chianina, Pulled e Pork, Hot Dog, salsiccia, specialità mugellane con Necci alla ricotta o salati pieni di salumi e fantasia…fiumi di birra artigianale, la San Girolamo birrificio che difficilmente sarà passato inosservato agli aretini ….… e sempre all’esterno, dove troverete anche gazebi e sedute per stare a pranzo o merenda,un fornitissimo bar per colazioni, merende, aperitivi, comunque per soddisfare ogni esigenza.

In concomitanza alla ns manifestazione, presso gli altri due padiglioni, si terrà Passioni in fiera e come nelle scorse edizioni abbiamo legato le due sinergie, infatti con il ns biglietto alla mano ed esibendolo alle casse di Passioni in Fiera, il visitatore avrà uno sconto di €. 5,00 e così potrà visitare tutti e due gli eventi con soli 8€. Anziché €.13,00 , ma solo esibendo IL NOSTRO biglietto alle casse di Passioni in Fiera.