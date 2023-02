Carnevale di Foiano: in scena la seconda domenica

Carnevale

Arezzo, 10 febnbraio 2023 - Secondo fine settimana per il Carnevale più antico d’Italia, quello toscano di Foiano della Chiana (Ar), che dopo l’uscita dei quattro carri allegorici in gara tornano a scendere per le vie del borgo per colorare e accendere l’atmosfera. Tra le grandi novità, in programma da questo fine settimana, il racconto del Carnevale di Foiano. Alle ore 10 di domenica 12 febbraio, presso la Galleria Furio del Furia, va in scena la prima di questa nuova iniziativa. Lo spettacolo nasce dall’idea del foianese doc Enzo Ferraro, che insieme a Riccardo Bernini e Marcello Bernardini, vuol raccontare Foiano a chi vi arriva per la prima volta, ma anche ai foianesi che hanno voglia di riscoprirlo. Si tratta di un’ora di “storia e filosofia”, ma senza la pretesa di diventare una lezione (e che dura anche meno di un’ora!). I due narratori racconteranno per sommi capi la storia del paese, origini fino ai giorni nostri o quasi (STORIA), per poi passare al racconto del Carnevale, con tutte le sue particolarità, dalla costruzione dei carri alla descrizione della gara, passando per la scelta della giuria fino ad arrivare al Testamento, che ci racconterà Re Giocondo in...