Weekend di Antiquaria, torna Arezzo Selezione Vintage

arezzo selezione vintage

Arezzo, 3 marzo 2023 – Torna sabato 4 e domenica 5 marzo l’appuntamento ad Arezzo con una nuova edizione della Fiera Antiquaria e torna anche l’appuntamento con Arezzo Selezione Vintage, l’evento è in programma per tutto il fine settimana presso le due sedi de il Chiostro della Biblioteca Comunale e del Giardino Pensile del Palazzo della Provincia.



"Con Arezzo Selezione Vintage vorremmo attirare il maggior pubblico possibile lo stesso arrivato in città per la visita della fiera antiquaria – dicono gli organizzatori – la nostra manifestazione nel corso delle precedenti edizioni, è riuscita ad attrarre espositori del settore del vintage da tutta Italia”.



In arrivo tanti operatori con i loro bellissimi e selezionati prodotti pronti ad arricchire la proposta della fiera antiquaria.



Arezzo Selezione Vintage torna con due nuovissime location: Chiostro della Biblioteca e il Bellissimo Giardino pensile del palazzo della Provincia nel cuore della città. La manifestazione fieristica dedicata al vintage aprirà le porte a curiosi ed appassionati il weekend del 4 e 5 Marzo, nel contesto della Fiera antiquaria, ed accoglierà circa una trentina di selezionati espositori di abbigliamento ed accessori d’epoca, provenienti da tutta Italia.



La manifestazione, realizzata dal Consorzio Arezzo Fashion in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Fiera Antiquaria e con il supporto della Fondazione Guido d'Arezzo, vuole suscitare grande interesse in tutto il territorio nei giorni di manifestazione e regalare un’esperienza di shopping diverso dall’ordinario e di assoluta qualità.

Lo spirito della fiera è quello di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale nello stile e nei ricordi, dar loro la possibilità di immergersi nella “storia”, affinché il passato diventi fonte d’ispirazione per il presente ed il futuro.



Arezzo Selezione vintage sarà aperta sabato e domenica dalle 9,30 alle 19 nelle due sedi: Chiostro della Biblioteca,

Via dei Pileati 1, Giardino pensile del Palazzo di Provincia,

Via Ricasoli 52, ingresso libero.