Al teatro Petrarca il corpo di ballo e Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala

Corpo di ballo e Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala

Arezzo, 15 febbraio 2023 - Il 4 marzo alle 19 grande appuntamento al Teatro Petrarca con il Corpo di ballo e l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala diretti dal Maestro Alessandro Bonato, che segna ancora una volta l’altissimo livello della Stagione Concertistica Aretina.

La serata, dedicata ai migliori talenti della danza italiana, si aprirà con l’overture tratta dal celebre balletto “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, seguita da altri due estratti dello stesso balletto, ovvero il “Pas de deus” ed il “Valzer dei Fiori”, entrambi coreografati da Frédéric Olivieri, direttore del Dipartimento Danza della stessa Accademia e già ballerino e direttore del corpo di ballo scaligero per molti anni.



Successivamente verrà proposta un'interpretazione coreografica della musica di Johann Sebastian Bach, ideata da Matteo Levaggi, pioniere della danza contemporanea in Italia, già direttore del Balletto del Teatro di Torino e attivo presso molte prestigiose istituzioni coreutiche, da New York all’Opéra di Parigi.

La chiusura è affidata a un grande classico del balletto novecentesco, che il coreografo russo George Balanchine realizzò nel 1934 sulla celebre Serenata per archi op. 48 di Piotr Il’ic Čajkovskij: l’atmosfera romantica evocata dalla musica e dalle reminiscenze del balletto ottocentesco impegnerà i giovani ballerini sia nelle loro capacità espressive, sia nel progressivo crescendo di difficoltà tecniche, che via via si svilupperà insieme allo svolgersi della partitura.

Programma:

Scuola di Ballo e Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

4 marzo 2023, ore 19:00

M° Alessandro Bonato

da Lo Schiaccianoci

Musica Pëtr Il'ič Čajkovskij

Ouverture

da Lo Schiaccianoci

Coreografia Frédéric Olivieri

Musica Pëtr Il'ič Čajkovskij

dall’Atto I

Pas de deux

Assistente alla coreografia: Paola Vismara

da Lo Schiaccianoci

Coreografia Frédéric Olivieri

Musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij

dall’Atto II

Valzer dei Fiori

Assistenti alla coreografia: Leonid Nikonov, Tatiana Nikonova

Largo

Coreografia di Matteo Levaggi (ricostruzione dalla versione del 2007 per il Ballet du Grand Théâtre de Genève)

Musica di Johann Sebastian Bach

Dalla Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007

Courante, Prélude, Sarabande, Allemande

Sofia Bellettini, violoncello

Costumi di Federico Sangalli

Assistente alla coreografia: Paola Vismara