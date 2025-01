Wimbledon 2021, ottavi con Berrettini e Sonego: gli orari tv

Londra, 4 luglio 2021 - Come da tradizione, a Wimbledon la domenica centrale vige riposo, con gli ottavi di finale tutti raggruppati al lunedì della seconda settimana. E ci sono due italiani. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego cercano l'appuntamento con la storia, il primo con un match più abbordabile con il bielorusso Ivashka, il secondo contro il 're' di Wimbledon Roger Federer.

Orari e in tv

Il primo a scendere in campo sarà Matteo Berrettini, che apre il programma del campo 12 a mezzogiorno ora italiana contro Ilya Ivashka, bielorusso numero 79 del ranking e mai giunto al terzo turno in uno slam. Fino a qui buon percorso per Ivashka che ha battuto nell'ordine Munar, Chardy e Thompson. Di fronte Matteo Berrettini, numero 7 del seeding, reduce dal quarto turno agli Us Open 2020 e agli Australian Open 2021, più il quarto di finale dell'ultimo Roland Garros. Diretta sui canali Sky tra Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

Appuntamento con la storia per Lorenzo Sonego contro il grande Roger Federer. Il tennista azzurro ha eliminato Sousa, Galan e Duckworth, mentre lo svizzero viene dalle vittorie contro Mannarino, Gasquet e Norrie. Si giocherà sul campo centrale come terzo match in programma, prima di loro ci saranno dalle 14.30 Djokovic-Garin e poi Gauff-Kerber. Verosimilmente la partita inizierà dopo le 18. Diretta anche in questo caso sui canali Sky che trasmettono Wimbledon, ovvero Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. In streaming su Sky Go.

