Nuova potente scossa di terremoto in Turchia: ancora magnitudo 7.5

Roma, 6 febbraio 2023 - Continua a tremare la terra in Turchia. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 7.5 registrata nella parte centrale del paese alle 10:24 Gmt, le 11:24 in Italia, seguita da un'ulteriore replica nella stessa zona, con magnitudo 6.0. La scossa è stata avvertita anche a Damasco, Latakia e altre zone della Siria, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa siriana Sana. Attualmente non è stata lanciata alcuna allerta tsunami per il Mediterraneo orientale, ha informato l'Agenzia per le emergenze turca, scrive Anadolu.

Edificio crollato (Dire)

VIDEO: Terremoto in Turchia e Siria, si scava tra le macerie ad Aleppo

Il sisma è stato localizzato a 4 km a sud-est di Ekinozu, nella provincia di Elazig, ad una profondità di 10 km, riporta l'Usgs. La nuova scossa è avvenuta a circa 200 km di distanza in linea d'aria a nord-est della prima registrata la notte scorsa. Sulla scia del sisma, un terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter ha scosso anche Cipro. La Turchia ha chiesto formalmente aiuto agli alleati della Nato. Secondo quanto si legge nella richiesta inviata da Ankara, la Turchia ha bisogno di staff ed equipaggiamento medico, di diverse unità di ricerca e soccorso e di "ospedali da campo" che siano particolarmente adatti "alle avverse condizioni del tempo". Il presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a "coordinarsi con la Turchia e fornire tutta l'assistenza necessaria".

Terremoto in Turchia: la mappa

VIDEO: A Jindayris tra cumuli di macerie e sopravissuti la disperazione di un padre