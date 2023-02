Il sisma dopo le bombe. Profughi, dramma infinito: nuova ondata in arrivo

Dopo gli orrori di 12 anni di una guerra senza pietà, il terremoto. Un sisma terribile, il peggiore dal 1939 in Turchia, che ha raso al suolo città e paesi e fatto migliaia di morti e decine di migliaia di feriti. È un dramma nel dramma quello dei milioni di profughi della guerra in Siria che potrebbero lasciare le zone devastate dalla scossa di terremoto di ieri mattina. Terremoto in Turchia, la diretta: oltre 4.900 morti. Tajani: "Si cerca un italiano" Terremoto in Turchia: si cercano superstiti Nelle dieci province turche colpite dal sisma di oggi vivono 1,5 milioni dei 3,6 milioni di profughi siriani che si trovano in Turchia. Per anni i principali campi di accoglienza sono stati organizzati lungo il confine, tra cui Kilis e Nizip, i due campi più grandi, situati non lontano da Gaziantep e Urfa. Chiusi i campi, i profughi si sono trasferiti principalmente nelle città. Oggi solo l’1,6% abita nei campi profughi mentre il resto si è stabilizzato nei centri urbani turchi. Non a caso Gaziantep é dopo la metropoli di Istanbul, la città con la più corposa comunità siriana, ben 463 mila persone ed è seguita nella classifica dalle altre tre città principalmente...