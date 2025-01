Spezia-Salernitana, Kovalenko: “Il mio gol? L'ha segnato tutta la squadra”

La Spezia, 16 ottobre 2021 – Il primo dei giocatori a prendere la parola è ovviamente il capitano, Giulio Maggiore.

“È stata una sensazione bellissima, la prima nel nostro stadio con la nostra gente. Prima della partita ci siamo detti che la differenza l'avrebbe fatto la differenza. Nel primo tempo il gol subìto ci ha permesso di compattarci ancora di più e disputare un grande secondo tempo. La fascia da capitano? Al Picco mi viene un'adrenalina incredibile, da spezzino è un grande orgoglio. Nei due derby dobbiamo continuare su questa strada, c'è tantissimo da lavorare, ma la vittoria lo permette con maggiore serenità”.

Poi tocca a Kovalenko, autore dell'assist del primo gol e della seconda rete: “È stato bellissimo ottenere la prima vittoria stagionale davanti al nostro pubblico e sono davvero felice che il mio gol sia valso i 3 punti. È un gol segnato da me, ma è un gol di tutta la squadra che voleva ottenere a tutti i costi la vittoria odierna e che sul campo penso lo abbia dimostrato fin dai primi istanti. I tifosi sono stati eccezionali, ci hanno caricato e sostenuto anche nel momento di difficoltà. Ci attendono tante altre partite importanti, in primis però dobbiamo pensare alla Sampdoria e concentrarci perché servono ancora tanti punti per raggiungere l’obiettivo. Una parola in italiano? Forza Spezia”.

Marco Magi