Körber presenta le sue nuove tecnologie Una produzione sostenibile, efficiente e sicura

Sono tante le novità che Korber – tra le realtà mondiali più dedite all'innovazione del settore che ha stabilimenti produttivi anche a Lucca – presenterà al Miac 2021. A partire da Sam Operational Solution, una soluzione di linea pensata e progettata per adattare continuamente ed in autonomia l’intero processo di lavorazione, evitando le deviazioni e i rallentamenti causati, per esempio, dall'usura o da condizioni operative diverse. Come un vero e proprio supervisore, una volta stabilito il risultato che si vuole ottenere come prodotto finale, Sam identifica in tempo reale ogni possibile deviazione dal processo ottimale e prende le decisioni appropriate all’interno di limiti stabiliti in precedenza, indipendentemente dal livello di competenze dell’operatore. C'è poi Casmatic Zephyrus che introduce per la prima volta nel settore tissue una tecnologia nata per l’applicazione in settori differenti robot Delta per la gestione della linea di impacchettamento. L’utilizzo di questa tecnologia consente di sviluppare e aumentare il business legato all’e-commerce in modo semplice, veloce e personalizzato. Casmatic Zephyrus permette di valorizzare anche l’aspetto più ecosostenibile del packaging: la scatola può essere realizzata con cartoncino riciclabile e migliorando la stabilità durante la pallettizzazione può non essere necessario del packaging secondario. Inoltre la scatola una volta aperta può essere richiusa, mantenendo il prodotto incontaminato e facilmente conservabile. Infine, Warm-up Contactless è un sistema di goffratura a caldo per un prodotto con maggior volume che non richiede modifiche ai rulli goffratori e non utilizza liquidi ad alta temperatura. Körber ha trovato una soluzione alle sfide del mercato con un prodotto sicuro che fa risparmiare tempo, energia e spazio. I vantaggi del sistema sono molteplici: la goffratura a caldo aumenta il volume del prodotto fino al 20%. Nel caso del Warm-Up Contactless si tratta di un processo ecosostenibile perché riducendo di un terzo i tempi di riscaldamento consente di risparmiare oltre il 60% di energia. Inoltre rende il sistema più sicuro eliminando il passaggio di liquidi ad alte temperature e i possibili picchi di pressione sulla linea. Oswaldo Cruz Junior, Chief Executive Officer Business Körber Business Area Tissue spiega la filosofia dell’azienda volta a sviluppare innovazione senza soste: «La situazione odierna implica la necessità di affrontare complessità sempre più crescenti. Per questo il nostro obiettivo è di essere non un semplice "fornitore di attrezzature", ma un "partner di soluzioni". Abbiamo un approccio a 360° che non prende in esame solo la singola soluzione, ma la anche la fabbrica nella sua globalità. L’innovazione fa parte del nostro DNA. Tuttavia, non perseguiamo progressi tecnologici solo per il gusto di farlo. Le nostre soluzioni sono una risorsa fondamentale per l’efficienza produttiva dei nostri clienti».

Tutto questo è possibile solo con la costruzione di un ecosistema di soluzioni avanzate e integrate. Körber è l’unico fornitore al mondo in grado di offrire il portafoglio di soluzioni tissue più completo del settore, attraverso l'intera catena del valore, dal rotolo al piegato, dalla trasformazione all'imballaggio. Questo include anche servizi digitali avanzati e tecnologie di incisione, oltre a concetti unici di value chain. Il futuro è adesso keyword Körber che conta per la Business Area Tissue oltre cento persone in Ricerca e Sviluppo, Sistemi di supervisione virtuali che adattano continuamente e in autonomia il processo produttivo per avere un prodotto ideale secondo parametri prestabiliti; soluzioni per prodotti morbidi e voluminosi, che risparmiano energia; bracci robotici capaci di "creare" packaging sostenibili. Tecnologie sulle quali Körber sta investendo molto per dare vita alla fabbrica del futuro, per dare forma al successo dei clienti e dei partner. Saranno presentate dal 13 al 15 ottobre all’open house di Lucca e Porcari e "virtualmente" via web per i produttori di tissue in tutto il mondo. Un’innovazione continua quella di Körber che conta per la Business Area Tissue oltre cento persone impiegate in Ricerca e Sviluppo, sviluppano oltre 60 progetti ogni anno, dieci dei quali innovazioni rivoluzionarie per il settore.