Igiene personale e DPI: i doveri del dipendente

Se i datori di lavoro devono fare il massimo per rendere sicuri uffici, spazi comuni e attrezzature. Anche i dipendenti devono fare la loro parte. è obbligatorio, infatti, che ogni persona in azienda adotti precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e sia fornito liquido detergente, accessibile a tutti i lavoratori, anche con dispenser in punti facilmente individuabili. Raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Con una nuova indicazione: è favorita la preparazione da parte dell’azienda di liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS. Ribadito come l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione sia fondamentale per cui tutti i lavoratori che condividono spazi in comune, al chiuso o all’aperto, devono utilizzare la mascherina chirurgica o dispositivi individuali di livello superiore. Le stesse non sono necessarie solo in condizioni di isolamento. Raccomandato l’adeguamento del Protocollo anti-contagio alla singola impresa, mediante mappatura delle attività per individuare i DPI per ogni lavorazione. Dunque è di fondamentale importanza che ogni dipendente sia attento all’igiene personale per limitare il diffondersi del virus.